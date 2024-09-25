Що цікаво, раніше це свято відзначали 14 жовтня, але тепер дата дещо змінилася. Про те, коли буде Покрова Пресвятої Богородиці – розповість LifeStyle24.

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Коли будемо святкувати Покрову Пресвятої Богородиці

У вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Відтоді дати більшості свят, які відзначають католики й православні християни, змістилися на 13 днів.

Якщо раніше Покрову Пресвятої Богородиці святкували 14 жовтня, то тепер – 1 жовтня. Ба більше, у цей день українці відзначатимуть День захисників і захисниць України.

У давнину наші предки ходили до церкви та молилися Діві Марії. Пращури просили в Божої Матері захисту та здоров'я рідним. Водночас незаміжні жінки могли звернутися до Пресвятої Богородиці з проханням зберегти молодість і подарувати їм сімейне щастя.



Коли свято Покрови Пресвятої Богородиці / Фото Pinterest

Покрова Пресвятої Богородиці: що відомо про свято

У 860 році жителі Київської Русі пішли в похід на Константинополь. Вони настільки сильно хотіли врятуватися від ворогів, що пішли до церкви, де стали молитися Божій Матері. У цей момент сталося диво, бо до людей вийшла Діва Марія, а разом з нею пророки й ангели. Матір Ісуса Христа захистила жителів від загибелі, накривши їх своїм святим покривалом. На наступний день ворог відступив, тому християни почали якомога частіше звертатися до Божої Матері з проханням захисту.