У День вчителя учні вітають своїх педагогів з професійним святом. Діти дарують подарунки, квіти та цукерки улюбленим викладачам. Про те, коли в Україні відзначатимуть День вчителя у 2024 році – розповість LifeStyle24.

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Коли День вчителя у 2024 році

Це свято почали відзначати ще у ХІХ столітті. Однак лише у 1994 році організація ЮНЕСКО встановила День вчителя на міжнародному рівні. Відтоді весь світ став відзначати свято працівників освіти – 5 жовтня. Того ж року Указ Президента України "Про День працівника освіти" погодив цей день і у нашій державі.

Традиційно свято працівників освіти відзначають в першу неділю жовтня. Втім, учні, як зазвичай, вітатимуть педагогів невеликою концертною програмою та шкільними заходами напередодні – у п'ятницю. Так, у 2024 році професійне свято припаде на 6 жовтня.

Під час повномасштабного вторгнення День вчителя став особливим для усіх педагогів. Викладачі щодня стикаються з новими випробуваннями через війну. Вчителі продовжують організовувати навчальний процес і надавати якісну освіту українцям, попри збройну агресію Росії. Педагоги закликають своїх учнів не дарувати їм подарунки на День вчителя, а задонатити гроші на ЗСУ.



День вчителя 2024 / Фото Freepik

Традиції святкування Дня вчителя

У більшості українських шкіл учні влаштовують концерти зі співами, віршами й побажаннями. Водночас організовують різноманітні конкурси та виставки для вчителів, де можна побачити тематичні плакати, які створили діти своїми руками.

Щорічно у навчальних закладах проводять День самоврядування, коли школярі стають педагогами й проводять уроки. До того ж тривалість занять скорочується, щоб дати можливість дітям відпочити.