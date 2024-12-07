Виконані пісні згодом почали називати колядками. В який день українці починають колядувати – розповідає 24 Канал.

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З якого дня можна колядувати

У вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів назад. Зокрема, це стосується Святвечора та Різдва, з якими пов'язана Коляда.

За традицією, люди починають колядувати 24 грудня. У цей день українці заходять у будинки сусідів та співають для них святкові пісні. Кожна колядка має завершуватися віншуванням – побажанням родині достатку, здоров'я, добра, миру й злагоди.

Зазвичай колядки співають до свята Водохреща, яке щорічно відзначають 6 січня. Втім, у деяких областях України можуть колядувати довше – до Стрітення. Його святкуватимуть 2 лютого.

Водночас деякі українці дотримуються старого церковного календаря, тому колядувати почнуть 6 січня, а закінчать 19 січня або 15 лютого.

Колядники / Фото arts.in.ua

Кому можна колядувати

Сповіщати про народження Ісуса Христа можуть всі. Церква не забороняє нікому колядувати, тому до цього процесу долучаються жінки, діти й чоловіки.

Традиційно, українці готують 12 пісних страв і несуть кутю сусідам, для яких співають колядки. Наприкінці кожної пісні привітні господарі дарують колядникам солодощі, фрукти або гроші.