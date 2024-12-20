Вже зовсім скоро українці стануть свідками досить важливої астрономічної події. Що відомо про зимове сонцестояння та коли воно відбудеться – розповідає 24 Канал.

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День зимового сонцестояння 2024: що відомо

День зимового сонцестояння – це астрономічний процес, коли Сонце проходить через найнижчу точку над горизонтом. У цей період часу люди спостерігають найкоротший день та найдовшу ніч року. У цей момент висота Сонця на небі вважається найнижчою.

Наші предки вірили, що День зимового сонцестояння – особливий, адже він наповнений потужною енергетикою. Крім цього, пращури вважали, що в цю дату світло перемагає темряву, тому полюбляли відзначати подію. Так, у давнину люди зупиняли усю роботу та починали займатися прикрашанням будинків. Ввечері предки розпалювали вогнище та випікали хліб у вигляді серця, демонструючи бажання довшого світлового дня. Водночас вогонь мав відлякати нечисту силу та злих духів, яка панувала у найдовшу ніч у році. Загалом пращури проводили цей день у сімейному колі за посиденьками.

День зимового сонцестояння / Фото Freepik

Коли відбудеться День зимового сонцестояння 2024

Зимове сонцестояння відбувається майже завжди однаково – 21 або 22 грудня. Найкоротший день і найдовша ніч у 2024 році припадає на суботу, 21 грудня об 11:19 за київським часом. Ця подія знаменує початок астрономічної зими.

Найкоротший день у 2024 році триватиме 8 годин, оскільки 21 грудня Сонце зійде о 07:56 ранку і зайде о 15:56 вечора. Після цього світловий день почне збільшуватися до моменту літнього сонцевороту.