У цей день згадується хрещення Ісуса Христа в річці Йордані. Коли українці святкуватимуть Водохреще у 2025 році за новим календарем – розповідає 24 Канал.

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Коли буде Водохреще 2025

До вересня 2023 року українці святкували Водохреще 19 січня. Однак Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змінилися. Так, вони змістилися на 13 днів назад. Це стосується і Водохреща, яке тепер відзначають щорічно 6 січня. Втім, деякі українці дотримуються старого стилю, тому святкуватимуть на 13 днів пізніше.

Свято Водохреще пов'язане з подією хрещення Ісуса Христа у річці Йордані. У 30-річному віці Спаситель вирішив прийняти хрещення. Відповідний обряд здійснив Іван Предтеча, якого згодом почали називати Іваном Хрестителем. За біблійними переказами, тоді на землю зійшов Святий Дух в образі голуба. Водночас з неба почувся голос, який сказав, що Ісус Христос – Син Божий. Саме тому Водохреще ще називають Богоявленням.

Водохреще 2025 / Фото pravlife

Традиції Водохреща

Напередодні Водохреща українці дотримуються суворого посту. Господині готують пісні страви, зокрема кутю, вареники й голубці, та вечеряють разом з родиною після появи на небі першої зорі.

Згодом українці йдуть до церкви на літургію, де освячують воду, яку зберігають удома біля ікон. На саме свято, 6 січня, у водоймах люди роблять ополонки у формі хреста, а священники освячують там воду. Після цього українці занурюються у річки чи озера й хрестяться. Також на Водохреще віряни традиційно відвідують церковні служби.