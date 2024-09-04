Близнюки, Стрілець, Козоріг і Водолій, завдяки окремим рисам характеру вам чудово вдається підтримувати стосунки на відстані, пише LifeStyle 24.

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Близнюки

Цей знак полюбляє різноманіття та любить отримувати новий досвід. Завдяки високому рівню комунікаційних навичок, Близнюки доволі легко спілкуються з партнером через відеозв'язок і вбачають у цьому певний шарм.

Гороскоп для Близнюків

Стрілець

Стрільці люблять свободу та завжди прагнуть пізнати дещо нове. Емоційний зв'язок на відстані з коханою людиною тільки додає їм сили. Цьому знаку зодіаку достатня невелика кількість часу із партнером, щоб заповнити почуття фізичної відсутності. Навіть у сімейному житті друга половинка може відчувати, що її кохана людина тримається від неї на відстані.

Гороскоп для Стрільців

Козоріг

Козороги вступають у стосунки на відстані не з власного бажання. Часто стається так, що партнер, який повністю відповідає всім критеріям і з ним легко знайти спільну мову, може жити навіть в іншій країні. Цей знак зодіаку намагається приховати справжні емоції, щоб не показувати внутрішній біль. Козороги потребують фізичної присутності партнера, а коли її немає, то їх огортає відчуття самотності та розгубленості.

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Водолій

Цей знак зодіаку відомий своїми експериментами та майже завжди готовий до того, щоб будувати стосунки на відстані. Але згодом може виникнути проблема, що кохана людина не захоче стільки часу жити в розлуці й може в один момент обірвати усі зв'язки.

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