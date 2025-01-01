Рак, Лев і Терези, зрада – це досвід, який допомагає зрозуміти, хто насправді заслуговує на вашу довіру, пише Lifestyle24.

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Рак

Оскільки Раки – це дуже чутливий знак зодіаку, то зрада може сильно зачепити їхні почуття. Уже цього місяця зможете відчути, як правда займає своє законне місце, а брехня розвіюється, наче туман. Це буде болісний досвід, який згодом навчить інакше дивитись на ситуації та людей.

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Лев

Леви майже ніколи не пробачають обману. У січні може відкритись правдива картина того, що стосунки були не щирими, як ви вважали. Усе, що залишається зробити, так це прийняти ситуацію та зробити відповідні висновки.

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Терези

У січні в Терезів спаде пелена з очей, а все приховане стане явним. Несправедливість і зрада вичікуватимуть моменту, коли можна буде завдати найболючішого удару. Ба більше, декому не пощастить не тільки з партнером, а й з людьми, яких колись називали друзями.

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