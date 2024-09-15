Астрологи назвали декілька зіркових пар, які живуть душа в душу, завдяки комбінації характерів і пристрасних почуттів, пише LifeStyle 24.

Важливо У кого після п'ятниці 13 почнеться чорна смуга в житті

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Ця пара живе разом уже понад 28 років. Історія їхнього кохання почалась, коли Ольга ще була у шлюбі з іншим чоловіком та вже виховувала доньку. Але враховуючи той факт, що акторка за гороскопом Лев, то не дивно, що вона пристала на залицяння іншого чоловіка.

Леви – це той знак зодіаку, який любить бути в центрі уваги, а Віталій давав цю увагу жінці. Чоловік за гороскоп Рак, тому романтичні пригоди для нього це як доза азарту.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото з інстаграму акторки

Їхній союз уже десятки років доводить, що хоч темпераменти можуть бути різні, але почуття кохання робить із людьми дива.

Павло та Марина Зіброви

Ця неймовірна пара познайомилась ще у далеких 90-х на одному з творчих вечорів. Артист так захопився жінкою, що використав усі свої можливості, щоб підкорити серце дами.

Павло та Марина Зіброви / Фото з інстаграму співака

Зібров за гороскопом Рак, тому почуття кохання для нього стоїть на найвищому рівні. А дружина – Діва, яка могла покрутити носом, але вже понад 30 років вони проживають у щасливому шлюбі.

Дмитро Монатік та Ірина Демічева

Історія кохання почалась із простої дружби. У першу ж ніч знайомства "розмовляли годинами про все на світі". Співак певен, що йому дуже пощастило з цією зустріччю.

Це набагато більше, ніж любов. Вона йде поряд з повагою, взаєморозумінням. Вона – мій найкращий друг,

– заявляв Монатік.

Артист за знаком зодіаку Овен, який багато працює і ставить перед собою серйозні цілі. Він довго вагався, чи вистачить йому грошей на залицяння до такої жінки. Однак Ірина, як істинний Лев, пройшла з коханим найскладніші моменти життя, коли доводилось спати навіть на одному матраці.

Дмитро Монатік із дружиною / Фото з інстаграму Ірини Демічевої

Пара вже виховує двох синів, однак Ірина знову при надії. Тандем із двох сильних знаків зодіаку є прикладом того, що навіть у найгостріших характерах можна згладити кути, а кохання довершить свою справу.