Овен і Терези, Лев і Водолій, Скорпіон і Риби, дуже часто доля підштовхує до стосунків у той момент, коли ми цього не очікуємо, пише LifeStyle24.

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Овен і Терези

Цей тандем – це поєднання пристрасті та гармонії. Овни додають у взаємини енергії та рішучості, а Терези відповідають за баланс. Астрологи кажуть, що доленосна зустріч у новорічну ніч може стати початком великого кохання, яке буде наповнене найкращими емоціями.

Лев і Водолій

Стосунки цих двох знаків зодіаку можуть перерости у захопливий союз, на який інші захочуть рівнятись. Леви хочуть відчувати себе в центрі уваги, а Водоліям притаманна виняткова оригінальність. Новорічна ніч може стати часом, коли до обох знаків прийде усвідомлення того, що вони створені одне для одного.

Новорічна ніч / Фото Pexels

Скорпіон і Риби

Це той союз, де партнери розуміють одне одного з пів слова. Зустріч у магічну новорічну ніч може стати початком справжньої та рідкісної духовної близькості. Скорпіони додаватимуть у стосунки пристрасть, а Риби – ніжність і підтримку.

У новорічну ніч зірки рекомендують усім знакам зодіаку бути відкритими до нових знайомств і не боятись проявляти ініціативу.