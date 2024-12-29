Це свято має цікаві традиції та звичаї, які передаються з покоління в покоління. Коли святкуватимуть Маланку у 2024 році – розповідає 24 Канал.

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Коли святкують Маланку

У вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Через це дати більшості свят змістилися на 13 днів назад. Маланку, або Щедрий вечір, відтоді відзначають 31 грудня. Втім, деякі українці дотримуються старого стилю, тому це свято для них настане 13 січня. Що цікаво, Щедрий вечір називають Маланкою, бо 31 грудня віряни вшановують пам'ять святої Меланії Римлянки.

Традиції та звичаї свята Маланки

У цей день люди йдуть до церкви, де відбуваються богослужіння. Після цього віряни вирушають додому та збираються за великим святковим столом. Люди вже не дотримуються посту, тому обмеження в їжі більше не діють. На столі можуть стояти кутя, випічка, різні м'ясні вироби та страви, серед яких холодець, ковбаси, млинці, вареники та пироги.

Крім цього, того, на свято заведено переодягатися у тварин і фольклорних персонажів. Так, у Маланку зазвичай перевтілюється неодружений хлопець, тоді як жінки постають в образах чоловічих героїв. Серед інших персонажів – Василь, Коза, Дід, Баба, Ведмідь, Циган, Чорт і Лікар.

Маланка має обов'язково одягнути вінок зі стрічками, намисто та інші прикраси. Водночас її хлопець Василь переважно вбраний у жупан, шаровари та чоботи. У костюмах люди ходять від будинку до будинку, де співають щедрівки, розважають господарів танцями та різноманітними жартами.

Свято Маланки / Фото Pinterest

У давнину наші предки також ворожили у цей день. Молоді дівчата хотіли дізнатися трохи більше про свою долю, зокрема про майбутнього нареченого.

Зазвичай свято Маланки продовжується до ранку, а вже на світанку люди йдуть палити Дідуха і стрибати через багаття. Пращури вірили, що полум'я налякає нечисту силу, тому особливо полюбляли таку традицію. Після цього хлопці вирушають посівати, бажаючи господарям достатку, миру та добра.