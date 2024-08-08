У наш час безліч людей мають вдома котів, тому сьогодні важливо розповідати про те, що ми відповідальні за тих, кого приручили. Річ у тім, що проблема безпритульних тварин досі залишається актуальною. Втратили свою домівку й багато котів, зокрема й через недбалість господарів.

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До Міжнародного дня котів LifeStyle 24 підготував добірку привітань у картинках. Зберігайте їх та підіймайте настрій собі, рідним, друзям та знайомим. Не забувайте проявляти турботу до домашніх улюбленців!

Міжнародний день котів: привітання у картинках

Міжнародний день котів / Фото forumsmile.com.ua

Міжнародний день котів / Фото forumsmile.com.ua

Міжнародний день котів / Фото Freepik

Міжнародний день котів / Фото Freepik

Міжнародний день котів / Фото Freepik

Міжнародний день котів / Фото with_love_card

Міжнародний день котів / Фото with_love_card

Сподіваємося, що вам сподобалися наші привітання. Погодьтеся, що ці картинки викликають усмішку та радість.