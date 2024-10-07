Цьогоріч це свято припадає на 7 жовтня. Міжнародний день лікаря вшановує медиків, які щодня рятують людські життя, розповідає LifeStyle24.

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Міжнародний день лікаря 2024: що це за свято

У 1971 році, у Парижі, була заснована міжнародна медична гуманітарна організація "Лікарі без кордонів". Вона розпочала свою діяльність як незалежна асоціація французьких медиків, але згодом стала світовим гуманітарним рухом, який рятує людей у понад 70 країнах. У 1999 році "Лікарі без кордонів" отримала за свою роботу Нобелівську премію миру. Саме за ініціативи організації разом з Всесвітньою організацією охорони здоров'я затвердили професійне свято для фахівців медичної сфери.

Так, Міжнародний день лікаря почали відзначати у перший понеділок жовтня, щоб вшанувати роботу працівників усіх спеціалізацій. Наразі організація продовжує рятувати здоров'я і життя людей у кризових обставинах, зокрема тих, хто став жертвами природних бід, техногенних аварій або військових конфліктів.



Міжнародний день медика 2024 / Фото Freepik

У цей день відбуваються різноманітні заходи для лікарів, зокрема для підвищення їхньої кваліфікації. Так, проходять медичні конференції, майстер-класи та семінари для медиків. Водночас деякі клініки можуть запропонувати людям пройти безплатний медичний огляд. До того ж заведено вітати лікарів усіх спеціалізацій зі святом.

Професія медиків набула нового значення в умовах повномасштабного вторгнення. Поки росіяни щодня завдають удари по українських містах, лікарі рятують життя не тільки мирних жителів, але й наших захисників. Медики наражають себе на небезпеку заради порятунку інших, тому їх варто привітати у це важливе свято та подякувати їм за важливу працю.

Коли День медика в Україні

У 2023 році чинний президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про День медичних працівників", яким встановив нову дату святкування цього професійного свята. Відтоді День медика відзначають 27 липня.