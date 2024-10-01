LifeStyle24 зібрав молитви на свято Покрови Пресвятої Богородиці. Звернення до Божої Матері має бути щирим, тоді Вона обов'язково почує всі прохання й виконає їх.

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Молитви про захист

Пресвята Діва Марія, прийми молитву цю від мене, слуги Твоєї, і Піднеси її до Престолу Бога Сина Твого, та милостивий Він буде проханням нашим. Вдаюся до Тебе як до заступниці нашої: почуй нас, що моляться тобі, покрий нас покровом твоїм, і випроси у Бога, Сина Твого, нам всіх благ: подружжю – любові та згоди, дітям – послуху, скривдженим – терпіння, скорботним – благодушності, всім же нам – дух розуму і благочестя, дух милосердя і лагідності, дух чистоти й правди. Амінь.

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Пом'яни нас у твоїх молитвах, Діво Богородице, та не загинемо за множення гріхів наших, покрий нас від усякого зла і лютих напастей. Бо сподіваємося і, твого покриву свято вшановуємо, тебе величаємо. Амінь.

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О, Владичице Пресвята, змилуйся над немічними людьми твоїми, позбав нас зневіри, відчаю, гніву, ворожнечі, недовір'я, заздрощів, наклепу, ненависті, марнославства і гордощів бісівських, а відтак зглянься на всіх нас милістю Твого заступництва.

Підійми нас із глибини гріховної та просвіти сердечні очі наші, щоб бачити Спасіння. Будь милосердною і тут, і там: як на стороні земного буття, так і на Страшному Суді Сина Твого. Ти після Бога перша наша Надія і Заступниця всіх, хто прибігає до тебе з вірою.

Збережи соборність землі нашої Української, покрий нас Святим Твоїм Омофором від зазіхання злих нечистих сил та усякого супостата, нехай буде в країні правда Господня, та хай збережуться в народі мова та звичаї. Бо молимося до Тебе, Пречиста і Непорочна Діво, як до Всемогутньої Заступниці та Винуватиці Спасіння нашого і величаємо Святе та Величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа в Троїці. Славимо Бога нині, повсякчас і навіки-віків. Амінь.



Молитви на свято Покрови Пресвятої Богородиці 2024 / Фото Freepik

Молитви про заміжжя

Пресвята Богородиця, почуй смиренну молитву з глибини серця дівочого мого. Дай мені чоловіка чесного і благочестивого, щоб ми в любові з ним і в злагоді прославляли тебе і милосердного Бога: Отця і Сина і Святого Духа, нині й повсякчас, і навіки-віків. Амінь.

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О, Пресвята Діво Маріє, збережи мене від гордості й самолюбства, дай же мені охоту до праці й благослови труди мої. Як Закон Господа Бога нашого наказує людям у чесному подружжі жити, то приведи мене, Матір Божа, до нього, не для догоджання бажанню моєму, а для виконання призначення Отця нашого Святого, бо Він Сам сказав: "Недобре чоловікові бути одному і, створивши йому жінку на помічницю, благословив їх рости, множитися і населяти землю". Амінь.