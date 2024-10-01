Раніше це свято відзначали 14 жовтня. У 2023 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, тому дата змістилася на 13 днів. Детальніше про свято Покрови Пресвятої Богородиці та його традиції – розповість LifeStyle24.

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Покрова Пресвятої Богородиці: історія свята

Історія свята пов'язана з подіями в Константинополі у X столітті. Тоді князь Аскольд пішов у похід на місто. Водночас його мешканці хотіли врятуватися, тому заховалися у найближчій церкві. Жителі почали молитися за захист, аж раптом несподівано вийшла Божа Матір разом з ангелами. Пресвята Богородиця накрила усіх мешканців своїм святим покривалом, врятувавши людей від смерті.

У давнину наші предки вірили, що молитва до Діви Марії має особливу силу. Вважалося, що Божа Матір здатна виконати будь-яке бажання людини, якщо щиро про це попросити. Однією з головних традицій свята є похід до церкви. Християни йдуть до храмів, де ставлять свічки й моляться за здоров'я і захист. Водночас незаміжні молоді жінки можуть попросити сімейного щастя в Діви Марії.



Покрова Пресвятої Богородиці 2024 / Фото Pinterest

До того ж у свято Покрови наші пращури позбувалися непотрібних речей і прибирали в оселях. У народі вважалося, що це допоможе легше пережити зиму.

Що цікаво, предки часто влаштували пишні гуляння в цей день, зокрема весілля. Вони годували гостей млинцями та овочевими стравами, а після завершення свята віддавали їжу нужденним.

Що не можна робити

У цей день діють суворі заборони, яких важливо дотримуватися. Так, не можна займатися рукоділлям, зокрема вишивати й шити. Не варто позичати й брати гроші в борг, бо накличете матеріальні труднощі. Водночас не рекомендується вживати алкоголь і переїдати. До того ж не можна займатися важкою фізичною працею, бо можна привабити негативну енергію в будинок. Також не варто лихословити, сваритися, пліткувати та заздрити.