Це свято вшановує Діву Марію, яка врятувала людський рід. 1 жовтня віряни йдуть до церкви та моляться Божій Матері за здоров'я і захист.

Не пропустіть Покрова Пресвятої Богородиці 2024: святкові картинки-привітання для рідних і близьких

LifeStyle24 підготував найщиріші привітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці у віршах і прозі. Надішліть ці теплі слова своїм рідним і друзям та подаруйте усім гарний настрій.

Привітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці: проза і вірші

Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. З усього серця бажаю жити у світі, де панують любов і доброта. Також бажаю ніколи не стикатися з ненавистю і зрадою. Нехай Діва Марія оберігає тебе і твою сім'ю від усякого лиха.

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Величезним благодатним щастям

Від Богородиці самої

Прийде сьогодні водночас

День славний – Покрова!

Нехай чудодійний Покров

Вас осяє і заспокоїть,

Подарує щастя і любов,

І рани всі загоїть!

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Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай мир до тебе буде добрий, нехай кожен день залишає за собою гарний сюжет щастя, нехай кожна справа обертається благом, а кожна думка буде світлою. Бажаю, щоб всі твої молитви були почуті, щоб Пресвята Богородиця відводила від тебе недуги та прикрощі.



Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці / Колаж LifeStyle24

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У свято Покрови Пресвятої Богородиці бажаю Божого благословення, любові та добробуту! Нехай серце буде спокійне, а душа радіє і дякує Всевишньому за щедрі дари. Світла вам і добра, тепла і радості!

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З Покровою всіх сьогодні вітаю!

Бажаю любові я всім і добра.

Здоров'я і миру, і щастя без краю,

У справах удачі, а в серці тепла!

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Нехай добре релігійне свято – Покров Пресвятої Богородиці, принесе радість і добробут у ваш будинок, нехай наповнить ваші серця вірою, надією та любов'ю!

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Вітаю тебе з Покровою! Вірю, що Божа Матір оберігає нас з небес і захищає наш народ своєю материнською любов'ю. Нехай Пресвята Богородиця охороняє твій дім від усіх негараздів, а нашій Україні принесе мир і щастя!

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У Покрову Богородиці Святої

Хай щастя буде з тобою!

Радість, мир, здоров'я

І благодать з любов'ю!

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Вітаю вас зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Живіть завжди з вірою в Бога, у дива й ніколи не втрачайте надію на краще. Бажаю вам, щоб у святий Покров залишилися в минулому всі біди, нехай попереду вас чекають тільки добробуту і щастя. Зі святом!



Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Покровом Пресвятої Пречистої Богородиці! Нехай Божа Матір вбереже від зла, спрямує на щастя, допоможе зберегти в душі віру, доброту, любов. Затишку, світла, достатку і благодаті!

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З Покровою святою вас щиро вітаю,

Добробуту й миру щиро бажаю.

Щастя й удачі всім нам,

Усім українським донькам й синам!