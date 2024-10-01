Це свято вшановує Діву Марію, яка врятувала людський рід. 1 жовтня віряни йдуть до церкви та моляться Божій Матері за здоров'я і захист.
Не пропустіть Покрова Пресвятої Богородиці 2024: святкові картинки-привітання для рідних і близьких
LifeStyle24 підготував найщиріші привітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці у віршах і прозі. Надішліть ці теплі слова своїм рідним і друзям та подаруйте усім гарний настрій.
Привітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці: проза і вірші
Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. З усього серця бажаю жити у світі, де панують любов і доброта. Також бажаю ніколи не стикатися з ненавистю і зрадою. Нехай Діва Марія оберігає тебе і твою сім'ю від усякого лиха.
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Величезним благодатним щастям
Від Богородиці самої
Прийде сьогодні водночас
День славний – Покрова!
Нехай чудодійний Покров
Вас осяє і заспокоїть,
Подарує щастя і любов,
І рани всі загоїть!
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Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай мир до тебе буде добрий, нехай кожен день залишає за собою гарний сюжет щастя, нехай кожна справа обертається благом, а кожна думка буде світлою. Бажаю, щоб всі твої молитви були почуті, щоб Пресвята Богородиця відводила від тебе недуги та прикрощі.
Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці / Колаж LifeStyle24
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У свято Покрови Пресвятої Богородиці бажаю Божого благословення, любові та добробуту! Нехай серце буде спокійне, а душа радіє і дякує Всевишньому за щедрі дари. Світла вам і добра, тепла і радості!
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З Покровою всіх сьогодні вітаю!
Бажаю любові я всім і добра.
Здоров'я і миру, і щастя без краю,
У справах удачі, а в серці тепла!
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Нехай добре релігійне свято – Покров Пресвятої Богородиці, принесе радість і добробут у ваш будинок, нехай наповнить ваші серця вірою, надією та любов'ю!
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Вітаю тебе з Покровою! Вірю, що Божа Матір оберігає нас з небес і захищає наш народ своєю материнською любов'ю. Нехай Пресвята Богородиця охороняє твій дім від усіх негараздів, а нашій Україні принесе мир і щастя!
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У Покрову Богородиці Святої
Хай щастя буде з тобою!
Радість, мир, здоров'я
І благодать з любов'ю!
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Вітаю вас зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Живіть завжди з вірою в Бога, у дива й ніколи не втрачайте надію на краще. Бажаю вам, щоб у святий Покров залишилися в минулому всі біди, нехай попереду вас чекають тільки добробуту і щастя. Зі святом!
Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці / Колаж LifeStyle24
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Вітаю з Покровом Пресвятої Пречистої Богородиці! Нехай Божа Матір вбереже від зла, спрямує на щастя, допоможе зберегти в душі віру, доброту, любов. Затишку, світла, достатку і благодаті!
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З Покровою святою вас щиро вітаю,
Добробуту й миру щиро бажаю.
Щастя й удачі всім нам,
Усім українським донькам й синам!