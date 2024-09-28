Втім, не всі віряни впевнені, чи буде від цього користь. Священник Православної церкви України Олексій Філюк вже пояснив, чи можна сповідатися онлайн.

Цікаво Священник пояснив, чи є гріхом проклинати когось: запам'ятайте це

Чи можна сповідатися онлайн

Священник зазначив, що майже всі християни – активні користувачі мережі. Звичайно, можна спілкуватися, радитися, листуватися в інтернеті, але точно не сповідатися. За словами Олексія Філюка, якщо вірянин не має можливості піти до церкви, то краще висловити все, що турбує, рідній людині. Однак, все ж згодом варто відвідати храм і покаятися там у своїх гріхах.

Коли є можливість, то ідете в храм, сповідуєтеся, каєтеся у своїх гріхах і причащаєтеся. Онлайн-сповідь я не схвалюю, бо це таємниця. Цього ніхто не має знати, окрім Господа, вас й священника,

– запевнив священник.

Олексій Філюк порівняв онлайн-сповідь з картинками їжі у соціальних мережах, мовляв, дивлячись на них, ніхто ж не може наїстися. Так само працює і принцип з каяттям в інтернеті, за словами священника ПЦУ.

Що говорить Біблія про сповідь

У Святому Письмі сказано, що Син Божий створив людей добрими, але ті згрішили, тому мають спокутувати гріхи. Для цього достатньо лише визнати свою провину та попросити вибачення в Бога – тоді Господь обов'язково пробачить.

Кажу вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, ніж за дев'яносто дев'ять праведників, які не мають потреби в покаянні,

– йдеться в Євангелії від Луки 15:7.

Християни, свідомо чи ні, грішитимуть протягом свого життя. Сповідь дарує вірянам свободу від негативу, яку можна здобути лише перепросивши в Бога.

"Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити, та очистити нас від неправди всілякої", – йдеться в Євангелії від Івана 1:9.