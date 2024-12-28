За китайським календарем, 2025 рік пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії. Ця тварина є символом гнучкості, інтуїції та здатності до адаптації. 2025 рік стане ідеальним періодом для переоцінки власних цінностей і дасть поштовх до особистісного розвитку, розповідає 24 Канал.

Цікаво 2025 – рік Дерев'яної Змії: кому пощастить, чого треба остерігатись, які перспективи

У східній астрології Змія вважається найзагадковішим знаком зодіаку, який несе у собі постійні зміни. Вона спонукатиме переглянути свої переконання та зрозуміти, що варто почати дивитися на світ по-новому.

Наша редакція підготувала чудові картинки-привітання з прийдешнім Новим роком. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть своїм рідним, друзям і колегам.

Привітання з прийдешнім Новим роком: картинки й листівки

Привітання з прийдешнім Новим роком / Колаж LifeStyle24

Привітання з прийдешнім Новим роком / Колаж LifeStyle24

Привітання з прийдешнім Новим роком / Колаж LifeStyle24

Привітання з прийдешнім Новим роком / Колаж LifeStyle24

Привітання з прийдешнім Новим роком / Колаж LifeStyle24

Привітання з прийдешнім Новим роком / Колаж LifeStyle24

Привітання з прийдешнім Новим роком / Колаж LifeStyle24

Привітання з прийдешнім Новим роком / Колаж LifeStyle24

Побажайте своїм близьким миру, спокою та любові, надіславши святкові листівки.