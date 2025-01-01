У цей день наші предки проводили час у сімейному колі за посиденьками. Про заборони та прикмети 1 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної церкви України.

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Обрізання Господнє: що це за свято

Діва Марія та Йосип, батьки Спасителя, привели свого сина до храму через 8 днів після народження хлопчика. Там здійснили обряд обрізання над Сином Божим та дали Йому ім'я – Ісус Христос. До цього лише Марія та Йосип знали, як саме зватимуть їхнього сина, бо почули це від ангела.

У давнину люди не могли відмовитися від цього звичаю, бо це б означало зречення від віри. Цей обряд також символізував зв'язок новонародженого з Господом та очищення від первородного гріха.

Що не можна робити

Не варто відмовляти в допомозі нужденним, бо тоді протягом року переслідуватимуть невдачі.

Не можна лихословити, заздрити та пліткувати.

Не рекомендується брати або позичати гроші в борг.

Не слід вживати алкогольні напої.

Народні прикмети

Якщо на небі добре видно зорі, то в цьому році буде гарний врожай.

Якщо сьогодні піде дощ, то на Великдень сніжитиме.

Якщо буде ожеледиця, то цьогоріч буде рясний врожай ягід.

Якщо зустріти Новий рік у новому одязі, то 2025-й пройде добре.

Що ще відзначають

Новий рік. Це чарівне свято, на яке так довго чекають люди. У цей день весь світ готує новорічні страви, збирається за родинним столом та наряджає ялинки. Під бій курантів люди загадують бажання, яке обов'язково має здійснитися, адже в цьому полягає магія Нового року.