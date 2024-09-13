Що цікаво, рік завершується святом Успіння Пресвятої Богородиці, тоді як починається Різдвом Пресвятої Богородиці. Детальніше про Освячений час Церкви – читайте в матеріалі LifeStyle24.
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Освячений час Церкви
Це свято, яке започаткували у 1363 році, має символічне значення. Саме в Церковне Новоліття жителі мали сплачувати податки. Тому вже у 1492 році було прийнято рішення створити окремий день, який би означав початок нового фінансового року.
Відомо, що старт церковного часу випадав на 1 березня у Римській імперії та Київській Русі. Саме в п'ятницю, у цей день, Бог завершив створення світу, що й надало особливого значення даті.
Освячений час Церкви / Фото Pinterest
Однак, вже за часів правління Костянтина Великого у Римській імперії початок церковного часу змінили з березня на вересень, що збереглося до наших часів.
Старт церковного року або індикт – одиниця відліку історичного часу, до якої дотичне поняття "Великий індиктіон". Так називають проміжок, за яким вираховують церковний календар і великодній цикл загалом. Цей часовий інтервал триває близько 532 роки.
Що не можна робити
- Не рекомендується важко працювати.
- Не варто гучно лаятися і сваритися з рідними.
- Не можна пліткувати й брехати.
- Не варто відмовляти в допомозі нужденним.
Яке ще велике свято відзначають
14 вересня християни відзначають Воздвиження Хреста Господнього. У цей день був знайдений хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Наші предки вірили, що саме 14 вересня починається негода, яка триватиме до зими.