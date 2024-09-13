Що цікаво, рік завершується святом Успіння Пресвятої Богородиці, тоді як починається Різдвом Пресвятої Богородиці. Детальніше про Освячений час Церкви – читайте в матеріалі LifeStyle24.

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Освячений час Церкви

Це свято, яке започаткували у 1363 році, має символічне значення. Саме в Церковне Новоліття жителі мали сплачувати податки. Тому вже у 1492 році було прийнято рішення створити окремий день, який би означав початок нового фінансового року.

Відомо, що старт церковного часу випадав на 1 березня у Римській імперії та Київській Русі. Саме в п'ятницю, у цей день, Бог завершив створення світу, що й надало особливого значення даті.



Освячений час Церкви / Фото Pinterest

Однак, вже за часів правління Костянтина Великого у Римській імперії початок церковного часу змінили з березня на вересень, що збереглося до наших часів.

Старт церковного року або індикт – одиниця відліку історичного часу, до якої дотичне поняття "Великий індиктіон". Так називають проміжок, за яким вираховують церковний календар і великодній цикл загалом. Цей часовий інтервал триває близько 532 роки.

Що не можна робити

Не рекомендується важко працювати.

Не варто гучно лаятися і сваритися з рідними.

Не можна пліткувати й брехати.

Не варто відмовляти в допомозі нужденним.

Яке ще велике свято відзначають

14 вересня християни відзначають Воздвиження Хреста Господнього. У цей день був знайдений хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Наші предки вірили, що саме 14 вересня починається негода, яка триватиме до зими.