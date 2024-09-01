Дорогі учні, бажаємо, аби цей навчальний рік став для вас успішним, не зупиняйтеся на шляху до своїх цілей, навіть якщо зустрічатиметесь з труднощами. Пам'ятайте, що чи не найбільша підтримка – це вчителі, тож завжди звертайтеся до них за допомогою та порадою, не бійтеся, зазначає LifeStyle 24.

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Сьогодні наша редакція підготувала красиві привітання у картинках з Першим дзвоником. Зберігайте добірку та відправляйте чудові побажання своїм дітям. Налаштуйте їх на позитив перед початком навчання.

Перший дзвоник 2024: картинки-привітання

Привітання для дітей / Фото "Люкс ФМ"

Привітання для дітей / Фото "Люкс ФМ"

Привітання для дітей / Фото "Факти"

Привітання для дітей / Фото "Факти"

Привітання для дітей / Фото РБК

Привітання для дітей / Фото Радіо MAXIMUM

Привітання для дітей / Фото Joy Pup

Привітання для дітей / Фото Joy Pup

Привітання для дітей / Фото "Листівки"

Привітання для дітей / Фото ОГО

Якщо у вашій родині цього року є першокласники, то обов'язково зберігайте ці картинки-привітання. Не залиште малечу без теплих слів. Для дітей розпочинається новий період у житті, тому гарні побажання потрібні!