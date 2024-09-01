Вже третій навчальний рік українці проводять в умовах війни. Однак хлопці та дівчата, попри все, продовжують навчатися, адже нам потрібне розумне покоління. Хоча, звичайно, постійні повітряні тривоги, вибухи та відключення світла діють на нерви, передає LifeStyle 24.

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З нагоди 1 вересня наша редакція зібрала добірку привітань у прозі та віршах. Дорогі вчителі, учні та батьки, вітаємо вас з Днем знань. Нехай цей навчальний рік пройде якомога спокійніше. Пам'ятайте, що разом ми зможемо здолати всі труднощі. Не опускайте руки, мрійте та робіть все, що можете, задля перемоги!

День знань 2024: привітання у віршах

Учителю, зі святом! З Днем знань!

Сьогодні, першого вересня,

Так хочеться мені вас привітати,

Адже клас і ви – одна сім'я.

Нехай навчальний рік почнеться,

Нехай лиш радість він несе,

А ваше серце не здається –

Святкує й ніколи не плаче!

***

Вітаю я з Днем знань!

О, прийшов сезон завдань,

Хитромудрих запитань

Та контрольних й опитувань.

Завзято ти всьому вчися,

А в навчанні не барися,

У всьому бути старайся першим,

Відкривай в собі резерви.

До нових знань прагни,

Різко підіймайся вгору,

Розумним дуже ставай! Успіхів тобі, давай!

Привітання з 1 вересня / Фото LifeStyle 24

***

Сьогодні День знань

Ми всі відзначаємо,

А знання – сила,

І це ми знаємо.

Ми знаннями всі

І міцні, і сильні.

Так будемо ж вірною

Опорою країни!

***

Знову осінь настала,

У школах задзвенів дзвінок —

Він з Днем знань вітає,

Запрошує на урок.

Всі ви подорослішали,

Набралися за літо сил,

Ми хочемо, щоб рік навчальний

Тільки радість приносив!

День знань 2024: привітання у прозі

Вітаю з Днем знань! Нехай цей рік почнеться вдало і проходить успішно, нехай кожен день знаменується навіть і маленькою, але перемогою, нехай отримані знання і навички відкривають перед тобою нові двері до мрій, інтересів і рекордів.

***

Дорогі хлопці та дівчата, сьогодні ви прийшли в школу, щоб почати свій шлях до знань. Вітаємо вас з 1 вересня і бажаємо веселих та захопливих уроків, гарних оцінок, нових друзів, добрих викладачів. Нехай шкільні роки будуть радісними, повними дивовижних відкриттів і щасливих моментів.

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Привітання з 1 вересня / Фото LifeStyle 24

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З Днем знань. Бажаю летіти у світ знань і науки, як метелик, бажаю з цікавістю й ентузіазмом прагнути до нових успіхів і неодмінно їх досягати. Нехай цей навчальний рік принесе велику удачу, нехай кожен його день дарує веселий настрій, відмінні оцінки й золоті медалі перемог!

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Шановні учні, педагоги та батьки! Вітаємо вас з прекрасним святом вересня – з Днем знань. Хочемо побажати успіхів в процесі освоєння нового, удачі, бадьорості й здоров'я, справжньої дружби й радості відкриттів.