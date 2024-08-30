Свято 1 вересня – це чудова нагода, щоб зібратися з однокласниками, колегами або близькими людьми та відсвяткувати початок нового навчального року. Далі багато часу на це не буде, адже хтось закінчує школу і готуватиметься до вступу, а інші – лише розпочинають свій шлях, тому будуть наполегливо вчитися.

До слова Милі привітання з Першим дзвоником: вірші, картинки та проза для дорогих дітей

З нагоди Дня знань редакція LifeStyle 24 зібрала гарні привітання у картинках. Зберігайте нашу добірку, обирайте побажання та відправляйте їх своїм рідним та друзям. Гарного святкування, дорогі читачі!

Привітання з 1 вересня у картинках

З 1 вересня / Фото Радіо MAXIMUM

З 1 вересня / Фото Радіо MAXIMUM

З 1 вересня / Фото "Країна У"

З 1 вересня / Фото "Країна У"

З 1 вересня / Фото forumsmile.com.ua

З 1 вересня / Фото forumsmile.com.ua

З 1 вересня / Фото "Філіжанка кави"

З 1 вересня / Фото "Філіжанка кави"

З 1 вересня / Фото vitay.in.ua

З 1 вересня / Фото vitay.in.ua

Сподіваємося, що ви знайшли привітання для своїх близьких людей. Свято вже скоро, тож поспішіть!