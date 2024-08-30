З нагоди свята Першого дзвоника редакція LifeStyle 24 підготувала добірку красивих привітань. Не забудьте привітати своїх дорогих учнів та побажати їм всього найкращого. Намагайтеся бути поруч протягом цих шкільних років, оскільки, окрім радощів, буде й багато труднощів, через які можна опустити руки.

Зберігайте З 1 вересня, любі учні та вчителі: оригінальні привітання зі святом у прозі

Перший дзвоник 2024: привітання у прозі та віршах

У цей день хочеться побажати всім успіхів, ну і, звичайно ж, везіння. На нелегкому і часом тернистому шляху отримання нових знань дуже важливо долати всі труднощі. Адже за цим завжди слідує результат, який обов’язково вас порадує! З Днем знань!

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З Днем знань! Для когось це свято вперше, хтось знайомий з ним вже давно, але незмінно для кожного воно радісне, бажане й улюблене! У такий день хочеться побажати допитливості, тяги до знань, нових і цікавих відкриттів, терпіння, легкості у всіх починаннях і добра!

Привітання з Першим дзвоником / Фото LifeStyle 24

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Перше вересня все ближче,

З кожним роком йдемо вище.

Хоч і важко, та дарма,

Бо без праці знань нема.

Котик радо позирає

Та запрошення чекає.

Навіть гусінь – черв’ячок

Всіх вітає діточок!

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Ось перший дзвоник гучно вам лунає, –

Це школа щиро кожному бажає

Навчатись із натхненням, із любов’ю,

І бути всім родиною одною.

Щоб до наук цікавість вас хилила,

Щоб фізкультура теж вам була мила,

І щоб засяяла вам зірка та у небі,

Що забере із мрій всі перепони-стелі!

Привітання з Першим дзвоником / Фото LifeStyle 24

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Вітаю вас з початком нового навчального року! Для кожного з нас 1 вересня – це символ нових перспектив і можливостей. Для тих, хто вперше переступить шкільний поріг, – це найбільш бентежний день. Нехай він стане для них не тільки яскравим спогадом, але і вдалим стартом у велике життя, а кожен день в школі буде наповнений цікавими уроками, новими зустрічами й дивовижними відкриттями.

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Перший клас сьогодні вам

Відчиняє двері,

Порадуйте і тат, і мам,

Будьте мудрі й вченні,

Поважайте вчителів,

Добрих друзів майте,

На дванадцять завжди вчіться,

А двійок не майте!