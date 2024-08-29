Редакція LifeStyle 24 підготувала добірку привітань у прозі та картинках з 1 вересня у час війни. Звичайно, День знань вже не святкується так яскраво, як раніше, однак відправити близьким людям теплі побажання таки можна. Вони допоможуть покращити настрій та додати хоч трохи святкової атмосфери.

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Привітання з 1 вересня у словах та картинках

Дорогі учні та батьки, попереду ще один складний навчальний рік. Однак я впевнена, що разом ми зможемо пройти всі випробування, які підкидає нам кривава війна. У цей святковий день, звичайно, хочеться побажати усім перемоги та мирного неба над головою. Нехай у домівках панують затишок, тепло та спокій.

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Щиро вітаю з Днем знань! В першу чергу хочеться подякувати українським захисникам та захисницям, що навіть у час війни ми можемо навчатися, адже знання – це сила. Нехай ваші близькі чимшвидше повернуться з фронту живими та здоровими. Бажаю усім терпіння, здоров'я, спокійних буднів та гарного настрою!

З Днем знань / Фото "Люкс ФМ"

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Шановні вчителі, любі учні, ось і розпочинається шкільна пора. Знаємо, що під час повномасштабного вторгнення вчитися буває складно, однак пам'ятайте, що Україні потрібне розумне та мудре покоління. Нехай сьогоднішнє свято пройде для вас незабутньо. Не втрачайте віру у краще, мрійте та впевнено крокуйте до своїх цілей!

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Вітаємо зі святом 1 вересня! Нехай навіть в умовах війни на ваших обличчях з'являється усмішка, а теплі спогади гріють душу. Бажаємо, аби всі негаразди чимшвидше зникли з життя, а домівки освітило ясне сонечко.

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З Днем знань / Фото "Люкс ФМ"

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Ось ми й дочекалися довгоочікуваного свята – Дня знань. Дорогі діти, бажаємо вам витримки, адже попереду ще один навчальний рік в умовах воєнного стану. Як би складно не було, пам'ятайте, що я, ваша вчителька, завжди поруч. Допоможу та підтримаю у складні моменти. Вірю, що ми зможемо провести цей час неймовірно.