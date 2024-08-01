Під час Успенського посту важливо багато молотитися, займатися благодійністю, допомагати людям, прощати одне одного та концентруватися на хорошому. Що не можна робити у цей час, розповість LifeStyle 24.

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У період Успенського посту варто утримуватися від риби, молочних продуктів, яєць та м'яса. Краще вживати овочі, фрукти, сухофрукти, мед, хліб, горіхи та сіль. Рибу дозволяється їсти лише 6 серпня, адже тоді люди святкуватимуть Преображення Господнє. Це свято також отримало нову дату за новоюліанським календарем.

Під час посту не можна вінчатися та виходити заміж. Взагалі краще відмовитися від гучних гулянь, а будь-які розваги перенести на інший час. Крім того, заборонено лихословити, сваритися, злитися, пліткувати, ображати одне одного і відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. Так люди очищаються духовно.

Що не можна робити в Успенський піст / Фото Freepik

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