Під час Успенського посту також важливо очиститися духовно. Тому не варто влаштовувати гучні гуляння. Християни, наприклад, відмовляються від святкування весіль, а лише спокійно укладають шлюб.

Актуально Зі святом, дорогі українці: найкрасивіші привітання у картинках з Медовим Спасом

Редакція LifeStyle 24 бажає вам, дорогі читачі, провести Успенський піст у спокої та молитві. У наш час дуже цього не вистачає, тому постарайтеся у цей період максимально очиститися від негативних думок. У матеріалі також знаходьте привітання у картинках для рідних та друзів. Потіште їх приємними словами!

Картинки-привітання з Успенським постом

Початок Успенського посту / Фото "Факти"

Початок Успенського посту / Фото "Факти"

Початок Успенського посту / Фото 24 Канал

Початок Успенського посту / Фото 24 Канал

Початок Успенського посту / Фото "Апостроф"

Початок Успенського посту / Фото 24 Канал

Початок Успенського посту / Фото 24 Канал

Нехай тривога під час Успенського посту вас не турбує. Проведіть цей час у колі найближчих людей!