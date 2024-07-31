На Медовий Спас люди традиційно йдуть до храму, де освячують мед. Вважається, що у свято він володіє цілющими властивостями та допомагає вилікувати різні хвороби. Сім'ї, крім того, збираються за великим столом. Однак потрібно готувати лише пісні страви, оскільки починається Успенський піст.

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З нагоди свята Медового Спаса LifeStyle 24 зробив добірку привітань у картинках. Зберігайте наші чудові варіанти, щоб вже завтра надіслати їх своїм найближчим людям. З прийдешнім, дорогі українці!

Медовий Спас: привітання у картинках

З Медовим Спасом / Фото ОГО

З Медовим Спасом / Фото ОГО

З Медовим Спасом / Фото "Люкс ФМ"

З Медовим Спасом / Фото "Люкс ФМ"

З Медовим Спасом / Фото Радіо MAXIMUM

З Медовим Спасом / Фото Радіо MAXIMUM

З Медовим Спасом / Фото forumsmile.com.ua

З Медовим Спасом / Фото forumsmile.com.ua

З Медовим Спасом / Фото Amazing Ukraine

З Медовим Спасом / Фото Amazing Ukraine

Надіємося, що у нашій добірці ви знайшли привітання для рідних та друзів. Обирайте найкращі картинки!