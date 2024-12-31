Це короткі пісні з побажаннями щастя, здоров'я й гарного врожаю. 24 Канал підготував добірку посівалок на Новий рік для хлопців. Вивчіть їх до свята і привітайте господарів осель з настанням 2025-го.
Не пропустіть Хлопці чи дівчата: хто посіває на Новий рік
Посівалки на Новий рік
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю!
Зичу щастя, гаразди,
Щоб не було в вас біди!
Ані вітру на загаті,
Ані сварки в вашій хаті!
Щоби каші все готові
Їли діти все здорові!
Щоби вам була з них втіха,
А на мені – грошей півміха!
***
Сійся, родися жито-пшениця,
На щастя, на здоров'я, на Новий рік,
Щоб Вам вродило, краще ніж в торік.
У полі зерном, у дома добром,
У печі пирогами, на столі хлібами,
Хай буде ваша хата, радістю багата,
Хай славиться добром, медом, пивом і вином,
Хорошими пирогами та щасливими піснями,
І хай сіяє вам невступно
Христова зірка шестикутна,
І хай сіяє вам щоднини
Наша славна Україна!
***
Сієм, сієм, посіваєм,
Щастя-долі вам бажаєм!
У щасливій вашій хаті,
Щоб ви всі були багаті,
Щоб лежали на столі
Паляниці немалі,
Щоб були у вас ковбаси,
Молоко і сало, й м'ясо,
І млинці, і пиріжки,
І пухнасті пампушки.
Щоб були ви в цій оселі
І щасливі, і веселі!
***
Сійся, родися,
Жито, пшениця,
Горох, чечевиця,
І всяка пашниця,
Внизу корениста,
Зверху колосиста,
Щоб на майбутній рік
Було більше, ніж торік.
Щоб всього було доволі
І в коморі, і на полі.
***
Житом, житом із долоні,
По долівці, по ослоні,
Засіваю в вашій хаті –
Будьте дужі та багаті!
Щоб збулося все нівроку –
З новим щастям, з Новим роком!
Посівалки на Новий рік / Колаж LifeStyle24
***
Нас послав Святий Василь
Засівати в заметіль
Й особливий дав наказ,
Щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так:
"На кохання сієм мак,
Сієм жито на добро,
А для сміху ось пшоно,
На здоров'я вам овес,
Щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісних осіб
Сієм вам пшеницю-хліб!"
Сієм, сієм, засіваєм,
З Новим роком вас вітаєм!
***
Я прокинувся раненько,
Хат оббіг вже багатенько.
Посипаю скрізь та сію,
Бо робити це я вмію.
Хай із кожної зернини
Зійде радість для родини,
А із кожного зерняти
Хай добробут йде до хати!
Будуть хазяї здорові
Сини й дочки – в обнові!
Щоб удачам вести лік,
І щасливим був весь рік!
***
Аби сіялось-родилось,
На гаразд усе робилось,
У садочку, в полі, в хаті
Щоб добра було багато,
Щоб росли здорові діти
Аби мир був в цілім світі.
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби вам весь Новий рік
Було краще ніж той рік.
***
Сію-вію-посіваю
З Новим роком вас вітаю
Сію щедро із долоні
По долівці по ослоні
Засіваю вашу хату
Будьте радісні й багаті
Сію густо перехресно
На добробут людям чесним
Промовляю з кожним кроком
З новим щастям з Новим роком!