Це короткі пісні з побажаннями щастя, здоров'я й гарного врожаю. 24 Канал підготував добірку посівалок на Новий рік для хлопців. Вивчіть їх до свята і привітайте господарів осель з настанням 2025-го.

Не пропустіть Хлопці чи дівчата: хто посіває на Новий рік

Посівалки на Новий рік

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Зичу щастя, гаразди,

Щоб не було в вас біди!

Ані вітру на загаті,

Ані сварки в вашій хаті!

Щоби каші все готові

Їли діти все здорові!

Щоби вам була з них втіха,

А на мені – грошей півміха!

***

Сійся, родися жито-пшениця,

На щастя, на здоров'я, на Новий рік,

Щоб Вам вродило, краще ніж в торік.

У полі зерном, у дома добром,

У печі пирогами, на столі хлібами,

Хай буде ваша хата, радістю багата,

Хай славиться добром, медом, пивом і вином,

Хорошими пирогами та щасливими піснями,

І хай сіяє вам невступно

Христова зірка шестикутна,

І хай сіяє вам щоднини

Наша славна Україна!

***

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м'ясо,

І млинці, і пиріжки,

І пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

І щасливі, і веселі!

***

Сійся, родися,

Жито, пшениця,

Горох, чечевиця,

І всяка пашниця,

Внизу корениста,

Зверху колосиста,

Щоб на майбутній рік

Було більше, ніж торік.

Щоб всього було доволі

І в коморі, і на полі.

***

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті –

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку –

З новим щастям, з Новим роком!

Посівалки на Новий рік / Колаж LifeStyle24

***

Нас послав Святий Василь

Засівати в заметіль

Й особливий дав наказ,

Щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

"На кохання сієм мак,

Сієм жито на добро,

А для сміху ось пшоно,

На здоров'я вам овес,

Щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб

Сієм вам пшеницю-хліб!"

Сієм, сієм, засіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

***

Я прокинувся раненько,

Хат оббіг вже багатенько.

Посипаю скрізь та сію,

Бо робити це я вмію.

Хай із кожної зернини

Зійде радість для родини,

А із кожного зерняти

Хай добробут йде до хати!

Будуть хазяї здорові

Сини й дочки – в обнові!

Щоб удачам вести лік,

І щасливим був весь рік!

***

Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в полі, в хаті

Щоб добра було багато,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще ніж той рік.

***

Сію-вію-посіваю

З Новим роком вас вітаю

Сію щедро із долоні

По долівці по ослоні

Засіваю вашу хату

Будьте радісні й багаті

Сію густо перехресно

На добробут людям чесним

Промовляю з кожним кроком

З новим щастям з Новим роком!