Ранок люди традиційно починають у церкві, де проводиться святкове богослужіння. Вони приносять з собою кошики, у які кладуть яблука, інші фрукти та овочі, щоб освятити. Потім збираються за великим сімейним столом, на якому стоять освячені продукти. Кажуть, що яблука має спробувати вся родина.

Не пропустіть Преображення Господнє 2024: головні заборони на цей день

З нагоди Преображення Господнього редакція LifeStyle 24 підготувала гарні привітання у картинках. Дорогі читачі, щиро вітаємо вас із чудовим святом. Нехай у домівках завжди панують тепло та злагода. Надішліть сьогодні побажання та листівки близьким людям, аби вони не сумували у цей день.

Преображення Господнє 2024: картинки-привітання

З Преображенням Господнім / Фото sendpic.com.ua

З Преображенням Господнім / Фото sendpic.com.ua

З Преображенням Господнім / Фото listivki.com.ua

З Преображенням Господнім / Фото listivki.com.ua

З Преображенням Господнім / Фото Telegraf

З Преображенням Господнім / Фото Telegraf

З Преображенням Господнім / Фото 1+1

З Преображенням Господнім / Фото vitannya.in.ua

З Преображенням Господнім / Фото vitannya.in.ua

З Преображенням Господнім / Фото listivki.com.ua

Обирайте з нашої добірки привітання, які вже сьогодні відправите усім близьким людям. Зі святом, українці!