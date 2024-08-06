У свято послаблюються правила Успенського посту, який триває. Вживати, зокрема, можна рибу та вино, однак під забороною залишаються молочні продукти, м'ясо та яйця. Що ще не варто робити, розповість LifeStyle 24.

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Преображення Господнє: важливі заборони у свято

Заборонено займатися важкою фізичною працею, зокрема робити вдома ремонт.

Не варто прибирати у будинку, шити, вишивати та в'язати.

Не рекомендується справляти весілля та вінчатися, бо триває піст.

Не можна влаштовувати гучні гуляння та розважатися.

Не потрібно сваритися, лихословити, злитися, пліткувати та обманювати.

Не слід освячувати алкогольні напої та м'ясні продукти.

Варто зауважити, що також перед освяченням краще не їсти яблука та інші фрукти нового врожаю. За традицією, кожен член родини має їх скушувати вже після богослужіння. Продуктами також варто поділитися з нужденними, друзями й сусідами. Крім того, у свято Преображення Господнього не слід шкодити комахам, оскільки вважається, що у цей день вони притягують удачу. Не можна їх і проганяти, треба почекати, поки полетять самі.