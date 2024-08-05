У вівторок українці також святкуватимуть Преображення Господнє, тому після освячення кошиків люди відвідують могили померлих родичів. Що не можна робити на Яблучний Спас, розповість LifeStyle 24.

До слова Не лише фрукти: що кладуть у кошик на Яблучний Спас

Яблучний Спас: що не можна робити

У свято яблука можна їсти лише після того, як їх освятили у церкві. До того це робити заборонено. У давні часи люди, до речі, починали збирати врожай вже після богослужіння. Разом з тим вони дякували Господові за те, що подарував це. Також на Яблучний Спас не варто шкодити комахам, які у цей день дуже шануються.

Не можна бути скупими, лихословити, сваритися та думати про погане.

Заборонено відмовляти у допомозі нужденним і тваринам.

Не варто тримати образи у собі, у свято краще пробачити одне одного.

Не слід важко працювати, шити, вишивати та в'язати.

У народі кажуть, що у цей день краще не купатися у річці, озері або в інших водоймах. Згідно з віруваннями наших предків, у цей день там господарюють русалки, які можуть зашкодити вам та сім'ї. Також не варто влаштовувати гучні гуляння, вінчатися у церкві та справляти весілля, оскільки триває Успенський піст. Потрібно дотримуватися пісного харчування, однак на Яблучний Спас можна їсти рибу та пити вино.