Тоді всі присутні також почули, як Бог з небес сказав, що це його Син. Коли апостоли та Спаситель зійшли з гори, Ісус Христос попросив, щоб вони нікому не розказувати про те, що сталося. Преображення Господнє – одне з найважливіших християнських свят, тому важливо дотримувати певних заборон. Яких, знає LifeStyle 24.

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Преображення Господнє: що не можна робити

Під час свята Преображення Господнього триває Успенський піст, тож не можна вживати молочні продукти, м'ясо та яйця. Однак цього дня обмеження трохи послаблюються, тому в раціон дозволено додавати рибу та вино.

Важку фізичну роботу краще перенести на інший день.

Не можна багато їсти та пити алкогольні напої.

Заборонено сваритися, лихословити, злитися, пліткувати та заздрити.

У церкві не рекомендується святити алкоголь та м'ясні продукти.

6 серпня також не можна займатися рукоділлям, зокрема шити, вишивати та в'язати. Крім того, заборонено гучно розважатися, справляти весілля, влаштовувати інші гулянки та вінчатися. Усі ці заходи краще перенести на час, коли завершиться Успенський піст. Після служби Божої, люди традиційно йдуть на цвинтар, щоб відвідати могили померлих близьких, і залишають там освячені яблука. Останнє – це забобон, якого не потрібно дотримуватися.