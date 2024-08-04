Преображення Господнє – одне з найважливіших християнських свят. Тоді, до речі, також відзначається Яблучний Спас. Більше про історію, традиції та заборони цього свята читайте на сайті LifeStyle 24.
До речі Вже незабаром: коли в Україні святкуватимуть Успіння Пресвятої Богородиці у 2024 році
Преображення Господнє: історія свята
Згідно з біблійними переказами, Преображення Господнє сталося на горі Голгофі. Одного разу Ісус Христос разом з апостолами Яковом, Петром та Іваном відправився туди, щоб помолитися. Сталося це за 40 днів до того, як його розіп'яли на хресті. Поки Син Божий молився, учні спали, оскільки дуже втомилися з дороги. Згодом апостоли побачили, що обличчя Господа сяє, а на ньому з'явився одяг білого кольору.
Коли на Голгофу піднялися пророки Ілля та Мойсей, то вони стали свідками того, як з неба почав лунати голос. Ось якими були його слова: "Це Син мій улюблений, якого я полюбив. Йому коріться". Так Ісус Христос отримав людську та божественну сутності. Однак він попросив нікому не розказувати про цей випадок. Після того як всі зійшли з гори, Господь сказав, аби учні назбирали яблук та освятили їх.
Преображення Господнє 2024 / Фото UkrMedia
Читайте також Коли буде останній Горіховий Спас: нова дата та головні традиції свята
Преображення Господнє: традиції свята
На свято Преображення Господнього люди традиційно йдуть до храму та святять кошики, у які кладуть яблука. Крім них, у цей день варто з'їсти сливи, груші та виноград. Після богослужіння яблука обов'язково куштує кожен з членів родини. Вважається, що у свято вони здійснюють найзаповітніші бажання. З фрукта також готують різноманітні страви. 6 серпня християни до того ж відвідують могили померлих родичів.
Преображення Господнє: що не можна робити
- Заборонено прибирати у будинку, працювати у саду або на городі, займатися ремонтом.
- Не можна вінчатися та справляти весілля, оскільки триває Успенський піст.
- Не варто займатися рукоділлям: шити, в'язати та вишивати.
- Не рекомендується сваритися, лихословити та злитися.
- Не слід влаштовувати гучні гуляння та розважатися.