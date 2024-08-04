Преображення Господнє – одне з найважливіших християнських свят. Тоді, до речі, також відзначається Яблучний Спас. Більше про історію, традиції та заборони цього свята читайте на сайті LifeStyle 24.

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Преображення Господнє: історія свята

Згідно з біблійними переказами, Преображення Господнє сталося на горі Голгофі. Одного разу Ісус Христос разом з апостолами Яковом, Петром та Іваном відправився туди, щоб помолитися. Сталося це за 40 днів до того, як його розіп'яли на хресті. Поки Син Божий молився, учні спали, оскільки дуже втомилися з дороги. Згодом апостоли побачили, що обличчя Господа сяє, а на ньому з'явився одяг білого кольору.

Коли на Голгофу піднялися пророки Ілля та Мойсей, то вони стали свідками того, як з неба почав лунати голос. Ось якими були його слова: "Це Син мій улюблений, якого я полюбив. Йому коріться". Так Ісус Христос отримав людську та божественну сутності. Однак він попросив нікому не розказувати про цей випадок. Після того як всі зійшли з гори, Господь сказав, аби учні назбирали яблук та освятили їх.

Преображення Господнє 2024 / Фото UkrMedia

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Преображення Господнє: традиції свята

На свято Преображення Господнього люди традиційно йдуть до храму та святять кошики, у які кладуть яблука. Крім них, у цей день варто з'їсти сливи, груші та виноград. Після богослужіння яблука обов'язково куштує кожен з членів родини. Вважається, що у свято вони здійснюють найзаповітніші бажання. З фрукта також готують різноманітні страви. 6 серпня християни до того ж відвідують могили померлих родичів.

Зауважимо! На Преображення Господнє послаблюються правила посту, тому у цей день в раціон можна додавати рибу та вино.

Преображення Господнє: що не можна робити