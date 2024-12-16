У цей день наші предки займалися добрими справами. Про заборони й прикмети 16 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Не пропустіть Календар релігійних свят на грудень 2024 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті святого пророка Аггея

Він жив за часів правління перського царя Дарія. Про життя Аггея збереглося не дуже багато інформації. Втім, за переказами відомо, що святий мешкав у Вавилоні, але згодом переїхав звідти. Він передбачував події разом з пророком Захарієм. У Старому Завіті описано кілька пророцтв Аггея. Святий заохочував людей відновити зруйнований Єрусалимський храм. За словами пророка, Бог покарав жителів міста за їхні гріхи. Аггей наголошував, що людям треба припинити здійснювати погані вчинки, адже тоді містяни не знайдуть прощення у відбудованому храмі.

Що не можна робити

Не варто займатися хатніми справами.

Не можна вживати м'ясні та молочні продукти, бо зараз триває Різдвяний піст.

Не рекомендується пити алкоголь, бо накличете серйозні проблеми зі здоров'ям.

Не слід байдикувати та лінуватися.

Народні прикмети

Якщо піде сніг, то зима буде суворою.

Якщо почуєте спів снігурів, то очікуйте відлиги.

Якщо на вулиці вітряно, то в наступному році буде поганий врожай.

Якщо на вулиці мороз, то така погода триватиме до Водохреща.

Що ще відзначають

День "Все у шоколаді". Його заснували у США з метою дослідження властивостей шоколаду, яким можна прикрасити багато страв. У цей день люди готують відповідні десерти й створюють нові смаки.