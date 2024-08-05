У цей день віряни традиційно йдуть до храму та освячують продукти. 6 серпня також відзначається Преображення Господнє, тому відбувається урочиста служба. Що покласти у кошик на Яблучний Спас, знає LifeStyle 24.

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Які продукти покласти у кошик на Яблучний Спас

Кажуть, що кошик на Яблучний Спас потрібно ретельно готувати, адже тоді у родині пануватиме добробут, а господарі матимуть щедрий врожай. Головним символом свята є яблука, тому їх обов'язково освячують у церкві. До них також додають інші фрукти, зокрема виноград, груші, сливи. Деякі люди також беруть овочі, наприклад цибулю, моркву або помідори. Крім того, у кошик можна покласти різну випічку з яблуками.

Важливо! Не можна приносити до храму алкогольні напої та м'ясні продукти.

Оскільки зовсім нещодавно відзначався Медовий Спас, то святити також дозволяється мед. Кошик до того ж прикрашають колосками пшениці, чорнобривцями, волошками, житом та соняшниками. Згодом освячені квіти та трави приносять додому та зберігають там аж до наступного свята, аби привабити у родину щастя.