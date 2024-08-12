Редакція LifeStyle 24 щиро вітає всіх з Міжнародним днем молоді. З нагоди свята ми підготували добірку привітань у прозі, віршах та картинках. Зберігайте та надсилайте побажання своїм близьким.

Не пропустіть З Міжнародним днем молоді усіх: чудові привітання у картинках для рідних та друзів

День молоді: привітання у віршах

Я в День молоді веселий

Всіх вітаю друзі вас.

Хай для справ великих, чесних

Завжди буде у вас час.

Силу молодості в серці

Ви назавжди збережіть.

Той запал наснаги дужий

Ви крізь роки пронесіть.

***

З Днем молоді щирі вітання!

З веселим та радісним днем!

Хай збудуться всі сподівання,

Й рясним розійдуться дощем.

Хай в серці вогонь не згасає,

Енергія б’є через край!

Хай мудрість потроху зростає,

Щастить в починаннях нехай.

День молоді 2024 / Фото Країна У

***

Я з Днем молоді вітаю

Всіх, в кого душа співа.

Шлю веселі побажання,

Теплі, з гумором слова.

Молодість хай в серці буде

І наснагу вам дає.

Вік, що в паспорті забитий,

Літ душі не додає.

Кожен день хай буде в радість,

Сил стає на всі труди.

І запал юнацький, бравий

Буде з вами назавжди.

***

Молодь славна, вас вітаю

З прекрасним святом цим.

Хай завжди навколо буде

Сміх, веселощі й дзвін.

Цей порив в душі глибокій

Вам бажаю зберегти.

І його крізь довгі роки

В серці вашім пронести.

***

Хай у душі цвіте весна

Та небо буде ясним.

І щоб життя твоє було

Щасливим та прекрасним.

А в серці твоїм хай завжди

Горить вогонь кохання.

І хай у цей святковий день

Здійсняться всі бажання!

День молоді 2024 / Фото Країна У

День молоді: привітання у прозі

Сьогодні – День молоді. Нам звичайно не просто. Іноді доводиться багато працювати, щоб стати кимось в цьому житті. Бажаю нам, щоб була державна підтримка, щоб близькі люди вірили й щоб ми ніколи не відчували старість.

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День молоді – день позитиву і веселощів! Дівчата і хлопці – це ваше свято! І нехай сьогодні вас пробачать за пісні під віконцем опівночі, хай не скажуть нічого про те, що сильно голосно ви відзначаєте це свято. Адже цей день, немов ювілей – тільки у молодих, і один день в році. Здоров'я вам, сил і гарного настрою!

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Молодість – яскравий період життя, коли серце бринить в бурхливому ритмі, а очі блищать від відкриттів та натхнення. Сьогодні святкуємо неперевершену енергію мрій, які дарує нам цей період життя. Нехай цей день приносить тобі радість, сміх та незабутні миті! З Днем молоді!

День молоді 2024 / Фото art-shop.com.ua

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Нехай День молоді принесе тобі багато щастя, пригод та незабутніх моментів. Бажаю завжди зберігати відкрите серце та розум до нового, а також вірність принципам. Ніколи не втрачай прекрасного духу молодості.

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З Днем молоді! Бажаю сонячного настрою, веселих друзів, море позитиву та креативних ідей щодо святкування. Хай феєрверк емоцій та почуттів залишить яскраві спогади на весь рік! Бажаю подружитися з фортуною та отримати найкоштовніший подарунок від долі!