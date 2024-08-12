Редакція LifeStyle 24 щиро вітає всіх з Міжнародним днем молоді. З нагоди свята ми підготували добірку привітань у прозі, віршах та картинках. Зберігайте та надсилайте побажання своїм близьким.
Не пропустіть З Міжнародним днем молоді усіх: чудові привітання у картинках для рідних та друзів
День молоді: привітання у віршах
Я в День молоді веселий
Всіх вітаю друзі вас.
Хай для справ великих, чесних
Завжди буде у вас час.
Силу молодості в серці
Ви назавжди збережіть.
Той запал наснаги дужий
Ви крізь роки пронесіть.
***
З Днем молоді щирі вітання!
З веселим та радісним днем!
Хай збудуться всі сподівання,
Й рясним розійдуться дощем.
Хай в серці вогонь не згасає,
Енергія б’є через край!
Хай мудрість потроху зростає,
Щастить в починаннях нехай.
День молоді 2024 / Фото Країна У
***
Я з Днем молоді вітаю
Всіх, в кого душа співа.
Шлю веселі побажання,
Теплі, з гумором слова.
Молодість хай в серці буде
І наснагу вам дає.
Вік, що в паспорті забитий,
Літ душі не додає.
Кожен день хай буде в радість,
Сил стає на всі труди.
І запал юнацький, бравий
Буде з вами назавжди.
***
Молодь славна, вас вітаю
З прекрасним святом цим.
Хай завжди навколо буде
Сміх, веселощі й дзвін.
Цей порив в душі глибокій
Вам бажаю зберегти.
І його крізь довгі роки
В серці вашім пронести.
***
Хай у душі цвіте весна
Та небо буде ясним.
І щоб життя твоє було
Щасливим та прекрасним.
А в серці твоїм хай завжди
Горить вогонь кохання.
І хай у цей святковий день
Здійсняться всі бажання!
День молоді 2024 / Фото Країна У
День молоді: привітання у прозі
Сьогодні – День молоді. Нам звичайно не просто. Іноді доводиться багато працювати, щоб стати кимось в цьому житті. Бажаю нам, щоб була державна підтримка, щоб близькі люди вірили й щоб ми ніколи не відчували старість.
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День молоді – день позитиву і веселощів! Дівчата і хлопці – це ваше свято! І нехай сьогодні вас пробачать за пісні під віконцем опівночі, хай не скажуть нічого про те, що сильно голосно ви відзначаєте це свято. Адже цей день, немов ювілей – тільки у молодих, і один день в році. Здоров'я вам, сил і гарного настрою!
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Молодість – яскравий період життя, коли серце бринить в бурхливому ритмі, а очі блищать від відкриттів та натхнення. Сьогодні святкуємо неперевершену енергію мрій, які дарує нам цей період життя. Нехай цей день приносить тобі радість, сміх та незабутні миті! З Днем молоді!
День молоді 2024 / Фото art-shop.com.ua
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Нехай День молоді принесе тобі багато щастя, пригод та незабутніх моментів. Бажаю завжди зберігати відкрите серце та розум до нового, а також вірність принципам. Ніколи не втрачай прекрасного духу молодості.
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З Днем молоді! Бажаю сонячного настрою, веселих друзів, море позитиву та креативних ідей щодо святкування. Хай феєрверк емоцій та почуттів залишить яскраві спогади на весь рік! Бажаю подружитися з фортуною та отримати найкоштовніший подарунок від долі!