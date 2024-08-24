На 33 рік незалежності ми мусимо знову виборювати свою свободу і нагадувати усьому світу, якою дорогою ціною вона дається, пише Lifestyle 24. Та навіть у важкий час для нашої країни, ми не втрачаємо оптимізму та бойового духу.

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Редакція підготувала для вас добірку зворушливих слів, які відгукнуться у ваших серцях та серцях ваших друзів.

Привітання з Днем Незалежності у прозі

Дорогі українці, вітаємо вас зі всенародним святом – Днем Незалежності України! Нехай ваші тіла, справи та особиста думка також будуть незалежними. І тільки серце нехай буде обов'язково полоненим любов'ю. Бажаємо вам поліпшення життя та великого щастя, непохитного здоров'я і щоденних посмішок.

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Вітаю з Днем Незалежності України та бажаю багатого, яскравого, соковитого, безтурботного, захоплюючого і процвітаючого життя в улюбленій країні. Нехай Україна не знає важких часів, нехай для головної країни серця не буде ні ворогів, ні заздрісників. Нехай завжди буде мирне небо над нашою головою. Щиро бажаю працювати на благо України, а близьким дарувати щастя і любов!

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З нагоди Незалежності нашої держави бажаємо вам міцного здоров’я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.

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Нехай не вичерпується джерело вашої віри, надії і любові до рідної землі, енергії і впевненості у власних силах. Зичу вам міцного здоров'я, успішної реалізації далекосяжних планів, благополуччя, миру та добра в кожній оселі. З Днем Незалежності!



Найкращі привітання з Днем Незалежності / Фото Вікіпедія

Привітання з Днем Незалежності у віршах

З днем народження, країно!

Зі святом нас усіх!

Ми – нація єдина,

А наша зброя – гумор й сміх!

Ми – веселі, щирі, добрі,

Не страшні нам дощ і сніг,

Ми – сміливі та хоробрі,

Тож зі святом нас усіх!

***

З днем незалежності вас я вітаю,

Вам радість відчувати завжди побажаю.

А справи направляти на благо всій країні,

У душі, щоб були їй завжди вірні.

Бажаю всім у країні вільній жити,

Свободою цією всім серцем дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб змогла вона вже скоро процвітати.

Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її, вічно живу і нову,

і мову її солов'їну.

***

Хай живе Україна незалежна та сильна,

Золотисте колосся нехай шелестить,

Для вас привітання із Днем Незалежності,

Із вільним козацьким вітром летить!