Редакція LifeStyle 24 зробила добірку привітань у прозі та віршах, які ви можете надіслати знайомим пасічникам. Не забудьте сьогодні побажати їм всього найкращого. Усім, хто святкує, гарного та спокійного дня!

До речі Нехай життя буде солодким, як мед: красиві картинки-привітання з Днем пасічника

День пасічника: привітання у віршах

Всіх пасічників нині я вітаю,

Сьогодні в Україні їхнє свято!

Добробуту у всьому бажаю,

Здоров'я бджолам і медку багато.

Хай ваша пасіка проблем не знає,

А мед смакує і нехай зцілить,

Бджільництва бізнес рясно процвітає,

І в справах пасіки нехай щастить!

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Всіх, хто сфері медоводства

Присвятив своє життя,

Привітаю я сьогодні,

Бажаю щастя та добра.

День пасічника / Фото Amazing Ukraine

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З Днем пасічника України!

Трудіться довго і щасливо!

Хай плоди праці прибуток принесуть,

А бджоли якомога більше меду запасуть!

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Від всіх, хто боїться бджіл, але любить мед,

Від всіх, в кого болить горло, але немає власної пасіки,

Від усіх тих, хто знає ціну праці пасічника,

Від усіх медоїдів – вам дякуємо.

З професійним святом, з Днем пасічника!

Щастя, здоров’я і довголіття!

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З Днем пасічника України!

Ви нам готуєте прекрасний врожай!

Адже мед – природний вітамін,

Що ним славиться наш край!

День пасічника / Фото art-shop.com.ua

День пасічника: привітання у прозі

Вітаю всіх пасічників України з їхнім професійним святом! Нехай на пасіках завжди буде багато меду, нехай бджоли не жалять і не хворіють, а люди будуть вдячні за роботу!

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Вітаю з Днем пасічника України й бажаю взаєморозуміння зі своїми працьовитими бджілками, найсмачнішого меду та незліченних солодких моментів у житті. Нехай праця на пасіці радує високими досягненнями та прекрасними результатами, щедрим медовим урожаєм і веселим дзижчанням, приємним для душі та серця.

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Щиро вітаю вас з Днем пасічника! Бажаю всім добра і миру, міцного здоров’я, натхнення, щасливої світлої долі та багатих медозборів на радість людям!

День пасічника / Фото sendpic.com.ua

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З Днем пасічника вітаємо вас, старанні професіонали своєї справи, славні пасічники! Ви своєю працею забезпечуєте весь народ цілющим, ароматним, солодким і свіжим продуктом – медом! Нехай ваша робота буде щедро винагороджена долею!

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Спасибі вам, шановні пасічники, що працюєте нарівні зі своїми підопічними, щоб забезпечити всю країну цілющими, солодкими, духмяними ласощами! У професійне свято ми присвячуємо вам тости, теплі слова, добрі побажання плідних і довгих років життя, щастя і міцного здоров’я!