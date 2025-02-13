У цей день закохані обмінюються листівками, квітами та подарунками, щоб ще раз нагадати про свої почуття. Вітрини магазинів прикрашені червоними й рожевими сердечками та святковими кульками, а атмосфера навколо сповнена кохання. У День закоханих кожне слово й жест мають особливу силу. Так, хтось вперше зізнається у коханні, а дехто нагадує про свої романтичні почуття після багатьох років разом. Люди дарують одне одному валентинки, букети троянд і солодощі. Також пари йдуть на побачення та проводять час разом, пише 24 Канал.

Цікаво Для коханої людини: найгарніші вітальні листівки з Днем святого Валентина 2025

З нагоди Дня святого Валентина наша редакція підготувала картинки-привітання для соціальних мереж. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час, і опублікуйте завтра на своїх онлайн-сторінках. Поділіться щастям і радістю з іншими людьми у цей чарівний день.

Привітання з Днем святого Валентина 2025: картинки для соцмереж

Привітання з Днем святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

Проведіть завтрашній день з коханими людьми. З Днем святого Валентина!