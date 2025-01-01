24 Канал підготував гарні привітання з Новим роком у картинках і словах. Надішліть їх своїм близьким та друзям, яким хочете побажати всього найкращого.
Цікаво Яскравих емоцій і вражень: найщиріші привітання з Новим 2025 роком у картинках і словах
Привітання з Новим роком 2025: картинки й слова
Хай Новий рік у дім ввійде
З добром, любов'ю і надією.
Хай радість вам він принесе,
Здоров'я, щастя і везіння!
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Вітаю з Новим 2025 роком! Нехай наступний рік виконає головне бажання всіх українців! Нехай біди й хвороби йдуть геть, а в душі оселяться надія, оптимізм, любов до близьких. Нехай нам завжди вистачатиме часу, особливо на те, що нам подобається і те, що робить щасливішими наших близьких.
Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24
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Хай здійснює ваші мрії
Й буде довгим у вас вік!
Будьте всміхнені, веселі,
Бережіть свою оселю.
Про сім’ю свою турбуйтесь
Та ніколи не сумуйте!
Благ, фінансів вашій хаті,
Щоб завжди були багаті.
Щоб увесь наступний рік
З щастям жили бік о бік!
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Нехай Новий рік принесе тільки радість і щастя. Нехай чарівне свято здійснить заповітну мрію. Бажаю міцного здоров'я і сімейного затишку. Бажаю взаємного кохання і душевної теплоти. Бажаю знайти під ялинкою багато-багато подарунків і мішок грошей!
Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24
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Нехай Новий рік принесе тільки приємні сюрпризи й радісні зустрічі! Нехай рік, що минає, забере з собою всі проблеми й невирішені завдання! Бажаю миру, добра, любові, взаєморозуміння в родині!
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З Новим роком всіх вітаю,
Щастя й радості бажаю!
Хай наповниться ваш дім
Світлом, миром і теплом!
Мир, добро і сміх дитячий,
Кожен день хай буде кращим!
Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24
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Настала чарівна ніч новорічна! Ніч, коли приходить рік новий, прекрасний, молодий. Коли збуваються заповітні мрії, а все погане лишається торік. Бажаю щастя та добробуту, гармонії та любові, здоров'я та удачі. Нехай цей новий рік принесе із собою тільки бажані сюрпризи та чудові дарунки долі. З Новим роком!
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Новий рік – час дива, здійснення мрій і можливості побувати в справжній казці. Бажаю в це яскраве і веселе свято обійняти й привітати всіх близьких, знайти під ялинкою чудові подарунки й виконати найзаповітнішу мрію!