Настав час прощатися з 2024-м. 24 Канал підготував найгарніші привітання з Новим роком у картинках і словах. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям та подаруйте їм позитив і щастя.

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Привітання з Новим роком 2025: картинки й слова

Вітаю з Новим роком! Нехай він принесе за собою нову радість та щастя, нові успіхи в роботі, нову гармонію в душі та добробут у родині. Забудемо всі негаразди та проблеми, залишимо їх у старому році. А в рік новий візьмемо усмішки, кохання та оптимізм!

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З Новим роком! Бажаю, щоб в цьому довгоочікуваному новому році, до тебе прийшло усе, про що ти мрієш: чисте та справжнє кохання, нові успіхи в роботі, особистісний зріст та цікаві подорожі. Бажаю щастя, достатку та здійснення всіх мрій у Новому році!

Привітання з Новим 2025 роком / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Новим Роком! Нехай він буде добрим та щасливим, нехай Дід Мороз подарує ключ до здійснення заповітної мрії, нехай твоя душа сяє радістю, немов новорічна ялинка яскравими вогнями, нехай твої очі блищать від щастя, наче сніг узимку на сонці.

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З Новим роком з усього серця вітаю! У цю чарівну, неповторну ніч я хочу побажати, щоб найсміливіші мрії обов'язково здійснювалися, а рік видався щасливим, легким, радісним та безтурботним. Нехай торік залишаться всі сльози та негаразди, хвороби та біди, а в новому будуть лише радості, здоров'я, кохання та приємні миті. З новим щастям, новою удачею, з Новим роком!

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Нехай у році Зеленої Змії кожен із нас знайде натхнення для великих ідей та сил для їх втілення. Бажаю гармонії в роботі, мудрості в рішеннях і радості в особистому житті. Нехай рік Зеленої Змії принесе багатство ідей, щедрість на добрі події та стабільність у всіх починаннях!

Привітання з Новим 2025 роком / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Новим роком! Бажаю в цьому році здобути неймовірний успіх та щастя. Бажаю вічної любові та доброї вдачі. Бажаю яскравих емоцій та досягнення мрій, чудових друзів та близьких і також бравого настрою та міцного здоров'я.

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Настає чарівна ніч новорічна! Ніч, коли приходить рік новий, прекрасний, молодий. Коли збуваються заповітні мрії, а все погане лишається торік. Вітаю! Бажаю щастя та добробуту, гармонії та любові, здоров'я та удачі. Нехай цей новий рік принесе із собою тільки бажані сюрпризи та чудові дарунки долі. З Новим роком!

Привітання з Новим 2025 роком / Колаж LifeStyle24

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Новий рік завжди асоціюється з казкою. Бажаємо вам казкового настрою, здоров'я і силу силенну позитивних емоцій від спілкування з друзями, від роботи, від свого захоплення, від життя. Новий рік – це завжди сподівання на краще, бажаємо, щоб вони справдилися.

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Вітаю з Новим роком! Бажаю миру та добробуту, щастя та здоров'я. Нехай разом з новим роком прийде любов, надія та вдача, нехай разом з новорічними вогниками засяє і твоє серце. Бажаю тобі веселого року, великих подій та радощів!