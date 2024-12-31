Нехай кожне слово, сказане за святковим столом, стане кроком до нашої спільної перемоги. Це буде день, коли над Україною простягнеться мирне небо. 24 Канал підготував новорічні тости з побажаннями миру та перемоги.

Не пропустіть Нехай здійсняться найзаповітніші мрії: теплі привітання з Новим роком у прозі й віршах

Новорічні тости у прозі й віршах: побажання миру та перемоги

За синє небо, за жовті поля,

За світ, у якому нема москаля!

Всі, кому налили, п'ють за Збройні сили України!

Щоб наступний Новий рік – був у радості повік!

Вип'ємо на дорогу за нашу перемогу!

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Вітаю усіх, хто зібрався у цій кімнаті зі святом. Бажаю усім здоров'я, щастя, радості та успіхів у Новому році! Нехай кожен момент цього чарівного часу подарує нові здобутки та незабутні емоції. А найголовніше нехай Новий рік принесе нам перемогу!

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Нехай 2025 рік буде таким же яскравим, як віра українців у перемогу, таким же гарним, як прикрашена новорічна ялинка та рідна домівка, таким же веселим, як сам Новий Рік! Нехай настрій буде на висоті, душа співає від радості, а серце завжди гріє любов!

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вип'ємо перший тост за тих,

Хто приносить нам всім мир.

Другий келих підіймаю,

Бо здоров'я всім бажаю.

Третя чарка – це за друзів,

Щоб не жили вони в тузі.

Четверта суто за нашу країну,

Вільну, гарну й дуже сильну!

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Нехай скінчиться

Ця важка дорога!

Хай у Новому році

Буде перемога!

З Новим 2025 роком!

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Ще з дитинства ми всі з вами вірили, що в новорічну ніч здійснюються найзаповітніші бажання. Тому давайте зараз забажаємо, окрім підвищення зарплати та пропозиції, скорішої перемоги. І щоб уже 2025 ми такою ж компанією зустрічали в Маріуполі чи Ялті. З Новим роком! З новим щастям!

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

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Бажаю, щоб 2024-й став роком нових перемог для кожного з нас та для України. Нехай наша рідна країна розквітає та стає сильнішою!

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Хай Новий рік принесе перемогу,

Мир та спокій в кожну дорогу.

Нехай здійсняться всі мрії й бажання,

А дім наповнить радість і кохання!

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Новим роком! Найочікуваніша мрія лише одна – мирне небо. Тож нехай у 2025 році у наших календарях з'явиться важлива дата – День Перемоги. Бажаю вам любові, натхнення, здійснення бажань і більше щасливих моментів. Нехай всі рідні та близькі будуть поряд. Зі святом!

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Хочеться, щоб у новому році кожен відчував себе у безпеці. Нехай різдвяні вогні осяють шлях до миру і перемоги. Бажаю з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів і здійснювати свої мрії у новому році.