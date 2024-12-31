Українці залишають позаду ще один рік. 2024-й приніс багато викликів і випробувань, але водночас подарував радість і тепло кожному. 24 Канал підготував привітання з Новим 2025 роком у віршах, прозі й картинках. Надішліть їх своїм друзям і знайомим та побажайте їм миру, щастя та здійснення найзаповітніших мрій.

Цікаво Щасливого Нового 2025 року: найгарніші привітання у картинках і словах

Привітання з Новим роком 2025: картинки, проза й вірші

Нехай у новому році

Щодня й на кожнім кроці

Дива чарівні стануться

І мрії всі збуваються.

Нехай хурделиця змете

Усе лихе, що сталося,

А новий рік нехай несе

Все те, що так бажалося.

Незгоди всі забудуться,

Що мріялось – все збудеться,

Злагода в сім'ї панує.

Дарунки Дід Мороз готує!

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю щирих усмішок та приємних змін. Бажаю веселих моментів та цікавих пригод. І нехай новий рік прожене усі неприємності. Нехай попереду чекають лише гарні новини, неймовірні успіхи, великі досягнення та щасливі години!

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

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Прийшов у кожну хату,

До всіх нас Новий рік!

Минулий – якнайдалі

Від нас усіх утік.

Нехай майбутнє наше

Приносить щастя нам,

Надійтеся на краще,

Удачі зичу вам!

***

З Новим роком! Хай у новорічну ніч на вас чекає справжнє диво, що подарує надзвичайну радість. Хай у домі панують мир та тепло, добробут та любов. Хай кожна хвилина Нового року буде наповнена змістом та приємними емоціями!

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

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В новорічну дивну ніч

Що не забажається,

Неодмінно має сенс,

Завжди відбувається!

Побажаю від душі

Всіх здійснень жаданих.

Поруч люблячих людей

Та подій яскравих!

Щоби вдалим був цей рік,

Ви були здорові.

Та прожили усі дні

В радощі, любові!

***

З Новим роком! Хай нові ідеї, проєкти та перспективи принесуть багато радості та натхнення! Нехай родинне тепло створить затишну та приємну атмосферу, трапляються справжні дива та неочікувані сюрпризи! Теплоти бажаю та грандіозних планів на майбутнє!

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Новим роком, з новим щастям,

Щоб було везіння часто.

Хай приносить Дід Мороз

Днів веселих паровоз.

Хай душа ваша співає,

І лише хороше знає.

Здійснення всіх мрій таємних

І сюрпризів лиш приємних.

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Вітаю з Новим роком! Бажаю домашнього затишку, чудового настрою, яскравої мрії, доброї надії, життєвого достатку, щирої радості та вірної любові. Бажаю, щоб Новий рік приніс багато зустрічей з друзями, багато веселощів, багато подорожей, багато приємних турбот. І нехай твоє серце переповнює щастя!

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Вітаю з Новим роком! Бажаю з усього серця великих справ та доброї вдачі, міцного здоров'я та щирої любові, неймовірного щастя та здійснення бажаної мрії, вірних друзів та веселих свят з дорогими серцю людьми.