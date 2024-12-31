З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Новим роком у картинках і словах. Надішліть їх своїм рідним і близьким, яким хочете подарувати гарний настрій й побажати всього найкращого.

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Привітання з Новим роком 2025: картинки й листівки

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Новим роком 2025 у прозі

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб у вашому домі цілий рік був затишок, любов і щастя. Нехай Новий рік принесе багато радісних і щасливих днів! Бажаю, щоб у 2025 році здійснилися всі ваші мрії й бажання!

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Нехай у Новому році у вашому домі завжди панує тепло та затишок, а ваша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього! Бажаю міцного здоров'я, матеріального добробуту та мирного неба над усією Україною! Нехай серце завжди пишається нашою великою нацією, а душа щиро дякує українським героям за можливість прокидатися вранці з надією на світле майбутнє.

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Щиро вітаю з Новим роком та бажаю всіх благ. Нехай же 2025 рік подарує найголовніше – перемогу, мир та людське щастя. Нехай 12 місяців Нового року дивують тільки приємними новинами. Щасливого Нового року!

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Вітаю з Новим 2025 роком! Нехай він принесе перемогу, мир та процвітання. Бажаю, щоб усі негаразди та страждання зникли, а попереду була тільки чиста дорога до світлого майбуття.

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З Новим роком! Нехай він принесе нам багато щастя, удачі, усмішок, тепла та світла. Нехай буде сповнений яскравих фарб, приємних вражень і радісних подій. Бажаю бути здоровим, красивим, коханим та успішним!

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Новий рік – це час для дива, зимової казки та нових починань. Бажаю не тільки мріяти в цьому новому році, а й повільно, але впевнено йти в напрямку нових відкриттів і великих перемог. Нехай у цій дорозі супроводжує успіх і тепло найближчих людей. З Новим роком!

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З Новим роком! З новим щастям! Широких можливостей, фантастичного везіння, приголомшливих сюрпризів, приємних емоцій та моментів, що зачаровують. Нехай Новий рік принесе натхнення, процвітання, довголіття, бадьорість, життєлюбність та стабільність. Подарунків, сюрпризів, феєрверків, усмішок та успіху. Вітаю!