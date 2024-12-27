1 січня 2025 року припадає на середу. Чи варто українцям очікувати вихідний у цей день – розповідає 24 Канал з посиланням на Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15 березня 2022 року.

Цікаво Календар релігійних свят на січень 2025 року: що відзначатимуть українці

Чи буде додатковий вихідний 1 січня 2025

Щороку 1 січня, коли ми зустрічали Новий рік, усі відпочивали. Однак все змінилося 24 лютого 2022 року. Тоді розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, тому в країні впровадили воєнний стан. Очільник нашої держави Володимир Зеленський продовжив його дію до 7 лютого 2025 року, тому 1 січня буде робочим днем.

Додаткові вихідні на державні свята у такий час не надаються, про це йдеться в Законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Після Нового року, люди традиційно відзначають Хрещення Господнє, яке цього року відбудеться 6 січня. Додатковий вихідний у цей день також скасують, оскільки ще триватиме воєнний стан в Україні.

Коли українці відпочиватимуть у січні 2025

У січні в Україні, як і у попередні місяці, вихідними будуть лише субота та неділя. Українці відпочиватимуть 8 днів, а саме 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 січня, а працюватимуть 23 дні – 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30 і 31 січня.