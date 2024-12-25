У 2023 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Через це дати більшості релігійних свят змінилися. Так, за старим стилем українці відзначали Різдво 7 січня, але тепер святкують – 25 грудня, розповідає 24 Канал.
Не пропустіть З Різдвом Христовим 2024: зворушливі привітання у картинках зі світлим святом
З нагоди свята наша редакція підготувала привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм друзям і знайомим, яким хочете подарувати гарний настрій у Різдво.
Привітання з Різдвом 2024: картинки, проза й вірші
Христос народився!
Хай здоров'я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато
Провели різдвяні свята!
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Вітаю із найсвітлішим святом – із Різдвом Христовим! Нехай у вашій родині панує мир, злагода та любов, нехай діти ростуть добрими та вдячними, а бідність ніколи не стукає у ваші двері. Бажаю багатства, гармонії, сімейного затишку та добробуту! І хай Ангел різдвяний захищає вашу родину!
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Хай Різдво у вишиванці,
Розбудить Вас щасливо вранці!
І принесе у Вашу хату,
Радість й усмішок багато.
Розбудить приспані надії,
Достатком й щастям Вас зігріє,
Зігріє сонцем і любов'ю
Та подарує Вам здоров'я.
Привітання з Різдвом 2024 / Колаж LifeStyle24
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У Різдвяні свята нехай прийде мир у ваш дім, нехай радість наповнить душі, а любов – серця. Нехай надія, віра та оптимізм зроблять кожен ваш вчинок обдуманим і мудрим, кожен крок – впевненим і сміливим. Бажаю вам здоров'я міцного, гарного настрою і веселого свята в колі рідних!
***
Ступає січень тихим кроком,
Кружляє в вальсі білий сніг,
З Різдвом Христовим,
Вітаю щиро вас усіх!
Нехай малий Ісус на сіні,
Що в темну ніч на світ прийшов,
Дарує вам надію, віру,
А також щастя і любов.
Куті смачної, Коляди голосної,
Усіх благ на кожному кроці
У Новому 2025 році!
Привітання з Різдвом 2024 / Колаж LifeStyle24
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З Різдвом! Від чистого серця бажаю, щоб лише любов і тепло панували у вашому домі. Добробуту, процвітання й душевної гармонії. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і ніколи вас не покидає!
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Вітаю з Різдвом Христовим! У це світле свято бажаю миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, радості, міцного здоров'я та всіх благ! Нехай здійсняться найзаповітніші мрії!
Привітання з Різдвом 2024 / Колаж LifeStyle24
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Бажаю, щоб Різдво принесло миру та злагоди Україні, перемоги та тихого неба! Любові, рідної домівки та усіх близьких поряд. Нехай 2025-й подарує тільки щасливі моменти й Господь береже щодня.