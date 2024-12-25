У 2023 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Через це дати більшості релігійних свят змінилися. Так, за старим стилем українці відзначали Різдво 7 січня, але тепер святкують – 25 грудня, розповідає 24 Канал.

Не пропустіть З Різдвом Христовим 2024: зворушливі привітання у картинках зі світлим святом

З нагоди свята наша редакція підготувала привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм друзям і знайомим, яким хочете подарувати гарний настрій у Різдво.

Привітання з Різдвом 2024: картинки, проза й вірші

Христос народився!

Хай здоров'я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато

Провели різдвяні свята!

***

Вітаю із найсвітлішим святом – із Різдвом Христовим! Нехай у вашій родині панує мир, злагода та любов, нехай діти ростуть добрими та вдячними, а бідність ніколи не стукає у ваші двері. Бажаю багатства, гармонії, сімейного затишку та добробуту! І хай Ангел різдвяний захищає вашу родину!

***

Хай Різдво у вишиванці,

Розбудить Вас щасливо вранці!

І принесе у Вашу хату,

Радість й усмішок багато.

Розбудить приспані надії,

Достатком й щастям Вас зігріє,

Зігріє сонцем і любов'ю

Та подарує Вам здоров'я.

Привітання з Різдвом 2024 / Колаж LifeStyle24

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У Різдвяні свята нехай прийде мир у ваш дім, нехай радість наповнить душі, а любов – серця. Нехай надія, віра та оптимізм зроблять кожен ваш вчинок обдуманим і мудрим, кожен крок – впевненим і сміливим. Бажаю вам здоров'я міцного, гарного настрою і веселого свята в колі рідних!

***

Ступає січень тихим кроком,

Кружляє в вальсі білий сніг,

З Різдвом Христовим,

Вітаю щиро вас усіх!

Нехай малий Ісус на сіні,

Що в темну ніч на світ прийшов,

Дарує вам надію, віру,

А також щастя і любов.

Куті смачної, Коляди голосної,

Усіх благ на кожному кроці

У Новому 2025 році!

Привітання з Різдвом 2024 / Колаж LifeStyle24

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З Різдвом! Від чистого серця бажаю, щоб лише любов і тепло панували у вашому домі. Добробуту, процвітання й душевної гармонії. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і ніколи вас не покидає!

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Вітаю з Різдвом Христовим! У це світле свято бажаю миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, радості, міцного здоров'я та всіх благ! Нехай здійсняться найзаповітніші мрії!

Привітання з Різдвом 2024 / Колаж LifeStyle24

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Бажаю, щоб Різдво принесло миру та злагоди Україні, перемоги та тихого неба! Любові, рідної домівки та усіх близьких поряд. Нехай 2025-й подарує тільки щасливі моменти й Господь береже щодня.