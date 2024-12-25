За новим церковним календарем, Різдво Христове святкують 25 грудня. Втім, деякі віряни дотримуються старого стилю, тому відзначатимуть свято народження Ісуса 7 січня. На Різдво заведено відвідати службу Божу в церкві, молитися та влаштовувати негучні сімейні застілля. Серед страв обов'язково має бути кутя, розповідає 24 Канал.

Цікаво Вже зовсім скоро Різдво Христове 2024: найгарніші картинки-привітання зі святом

З нагоди свята наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Різдвом. Збережіть їх собі та надішліть рідним і знайомим, яким хочете подарувати відчуття дива й казки у цей світлий день.

Привітання з Різдвом 2024: картинки й листівки

Привітання з Різдвом Христовим 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Різдвом Христовим 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Різдвом Христовим 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Різдвом Христовим 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Різдвом Христовим 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Різдвом Христовим 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Різдвом Христовим 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Різдвом Христовим 2024 / Колаж LifeStyle24

Проведіть Різдво у сімейному колі та обов'язково привітайте усіх друзів, колег і родичів зі святом народженням Ісуса Христа.