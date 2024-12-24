У цей день серця українців наповнюються світлом і надією. Це свято вшановує народження Сина Божого у Вифлеємі. У свято Різдва християнам дозволяється їсти продукти тваринного походження, адже піст вже закінчився. Люди збираються родиною за столом і проводять день у сімейному колі. Вже ввечері віряни починають ходити будинками та співають колядки, за що отримують подарунки від господарів. Так, українці вітають один одного зі святом народження Ісуса Христа.

Цікаво Завтра – Різдво Христове 2024: головні традиції святкування

З нагоди Різдва 24 Канал підготував добірку зворушливих картинок-привітань, які допоможуть подарувати чудовий настрій близьким і рідним. Обирайте святкові ілюстрації, доповнюйте їх теплими словами й діліться радістю Різдва з усіма, кого любите. Нехай це свято об'єднає усіх українців у такий складний для країни час.

Привітання з Різдвом 2024: картинки й листівки

Привітання з Різдвом 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Різдвом 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Різдвом 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Різдвом 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Різдвом 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Різдвом 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Різдвом 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Різдвом 2024 / Колаж LifeStyle24

Надішліть ці картинки-привітання своїм рідним і друзям та подаруйте їм казковий настрій у це світле свято.