Традиції Старого Нового року переплітаються зі звичаями Щедрого вечора та Святого Василя. У цей день люди збираються за родинним столом, де стоять кутя, пироги, м'ясо та інші стравами, якими господарі пригощають своїх гостей. Ввечері молодь ходить від будинку до будинку з "Маланкою" – театральним дійством, у якому перевдягаються в різних персонажів, серед яких Маланка, Василь, Коза, Лікар, Циган тощо. Люди, перевтілені в героїв, співають, жартують, танцюють і вітають господарів з Новим роком, розповідає 24 Канал.

Цікаво Що категорично не можна робити у Старий Новий рік: важливі заборони свята

З нагоди свята наша редакція підготувала святкові картинки-привітання. Збережіть їх собі та надішліть рідним, друзям та знайомим, яким хочете подарувати гарний настрій.

Привітання зі Старим Новим роком 2025: картинки й листівки

Привітання зі Старим Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Старим Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Старим Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Старим Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Старим Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Старим Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Старим Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Старим Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Нехай усі негаразди залишаться у старому році. Зі святом!