24 Канал підготував привітання зі Старим Новим роком у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм знайомим і близьким, яким хочете підняти настрій у це свято.

Не пропустіть Завтра – Старий Новий рік 2025: святкові картинки-привітання

Привітання зі Старим Новим роком 2025: картинки, проза й вірші

Зі Старим Новим роком вітаю

Всій родині вашій бажаю

Успішного року і процвітання,

Збуваються хай усі мрії й бажання.

Хай теплим і затишним буде вал дім,

Мир, спокій й ласка будуть у нім!

***

Старий Новий рік наступає,

Все лихе з собою забирає.

Хай взамін щастя подарує,

Добро та успіх вам змайструє.

Щоб здоровою була родина,

Цінувалася кожна хвилина.

Щоб моменти старі береглись,

А пісні новорічні лились.

Привітання зі Старим Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю зі Старим Новим роком і бажаю, щоб все старе і непотрібне залишилося торік, щоб новий рік приніс тільки радість і щастя, щоб життя наповнилося яскравим світлом і новими силами, чудовими ідеями і яскравими емоціями, щирими.

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Нехай це світле свято принесе у ваш будинок все те, про що ви мрієте! Старий Новий рік – свято, коли потрібно залишити позаду все погане і відкрити серце для нових і світлих змін. Щиро і від щирого серця бажаю процвітання, кохання і більше радості. Зі святом!

Привітання зі Старим Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

***

У Старий Новий рік нехай диво буде на порозі, стукає у двері щастя, успіх, везіння і радість. Бажаю, щоб вся ця компанія не просто гостювала, а залишилася жити в будинку. Віри в найкраще і вогню в очах!

***

Хай у Старий Новий рік

Щастя прийде на поріг,

Щоб із ним постука в хату

Миру й радості багато,

Позитивних вам подій,

Хай збуваються всі з мрій!

Привітання зі Старим Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю зі Старим Новим роком. Нехай добре завершиться твоя стара історія та щасливо почнеться нова сторінка у житті. Бажаю в ній багато яскравих моментів, як святкова ялинка, бажаю незгасної любові та надії, наче зірочки у небі.

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Сьогодні чудове свято – Старий Новий рік. Сьогодні можна скористатися шансом і повторно прошепотіти свої найпотаємніші бажання, задумані в ніч, і тоді вони неодмінно збудуться. І я вам бажаю знову багато здоров'я, величезного щастя і такого ж великого добробуту. Нехай в цьому році за кожним поворотом долі вас підстерігають тільки приємні сюрпризи. Зі святом!