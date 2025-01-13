24 Канал підготував привітання зі Старим Новим роком у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм знайомим і близьким, яким хочете підняти настрій у це свято.
Не пропустіть Завтра – Старий Новий рік 2025: святкові картинки-привітання
Привітання зі Старим Новим роком 2025: картинки, проза й вірші
Зі Старим Новим роком вітаю
Всій родині вашій бажаю
Успішного року і процвітання,
Збуваються хай усі мрії й бажання.
Хай теплим і затишним буде вал дім,
Мир, спокій й ласка будуть у нім!
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Старий Новий рік наступає,
Все лихе з собою забирає.
Хай взамін щастя подарує,
Добро та успіх вам змайструє.
Щоб здоровою була родина,
Цінувалася кожна хвилина.
Щоб моменти старі береглись,
А пісні новорічні лились.
Привітання зі Старим Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24
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Вітаю зі Старим Новим роком і бажаю, щоб все старе і непотрібне залишилося торік, щоб новий рік приніс тільки радість і щастя, щоб життя наповнилося яскравим світлом і новими силами, чудовими ідеями і яскравими емоціями, щирими.
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Нехай це світле свято принесе у ваш будинок все те, про що ви мрієте! Старий Новий рік – свято, коли потрібно залишити позаду все погане і відкрити серце для нових і світлих змін. Щиро і від щирого серця бажаю процвітання, кохання і більше радості. Зі святом!
Привітання зі Старим Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24
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У Старий Новий рік нехай диво буде на порозі, стукає у двері щастя, успіх, везіння і радість. Бажаю, щоб вся ця компанія не просто гостювала, а залишилася жити в будинку. Віри в найкраще і вогню в очах!
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Хай у Старий Новий рік
Щастя прийде на поріг,
Щоб із ним постука в хату
Миру й радості багато,
Позитивних вам подій,
Хай збуваються всі з мрій!
Привітання зі Старим Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24
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Вітаю зі Старим Новим роком. Нехай добре завершиться твоя стара історія та щасливо почнеться нова сторінка у житті. Бажаю в ній багато яскравих моментів, як святкова ялинка, бажаю незгасної любові та надії, наче зірочки у небі.
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Сьогодні чудове свято – Старий Новий рік. Сьогодні можна скористатися шансом і повторно прошепотіти свої найпотаємніші бажання, задумані в ніч, і тоді вони неодмінно збудуться. І я вам бажаю знову багато здоров'я, величезного щастя і такого ж великого добробуту. Нехай в цьому році за кожним поворотом долі вас підстерігають тільки приємні сюрпризи. Зі святом!